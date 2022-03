Nowe smartfony POCO debiutują w Polsce. Na start aż o 300 złotych taniej

POCO oficjalnie zapowiedziało wprowadzenie do Polski nowych smartfonów POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro, które zadebiutowały podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. Producent przygotował specjalną promocję na start – oba modele będzie można kupić taniej aż o 300 złotych!

POCO X4 Pro 5G i POCO M4 Pro tańsze na start

POCO X4 Pro 5G oraz M4 Pro to najnowsze smartfony od submarki Xiaomi. Jak zwykle, w parze z niezłymi podzespołami idzie nadzwyczajnie dobry stosunek ceny do jakości. Nic dziwnego zatem, że smartfony tej firmy sprzedają się tak dobrze, a X4 Pro 5G i M4 Pro mogą zaliczyć równie udany start, jak poprzednie projekty POCO.

Skąd ta pewność? Z okazji oficjalnego debiutu nowych smartfonów w Polsce POCO przygotowało nie lada promocję. Nowe modele M4 Pro i X4 Pro 5G będą tańsze o 300 złotych w dniu rozpoczęcia sprzedaży. Przy okazji poznaliśmy również oficjalne ceny urządzeń.

Źródło: POCO (Twitter.com)

Pierwszy z nich, POCO M4 Pro, to propozycja, która na co dzień będzie rozważana jako nowy smartfon w przedziale 1000-1500 złotych. Układ mobilny MediaTek Helio G96, od 6 GB do 8 GB RAM, 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, NFC, szybkie ładowanie o mocy 33 W – w tej kwocie jest na czym zawiesić oko. Smartfon pojawi się na polskim rynku 14 marca, a jego cena będzie niższa o 300 złotych na start – 799 złotych za wersję 6 GB/128 GB (zamiast 1099 złotych) i 999 złotych za wariant 8 GB/256 GB (zamiast 1299 złotych).

POCO X4 Pro 5G to już zawodnik z wyższej półki. Procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G, 6 GB lub 8 GB RAM, do 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.2, ekran AMOLED Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Połączenie tych parametrów z ceną 1499 złotych za wersję 6 GB + 128 GB oraz 1699 złotych za wariant 8 GB + 256 GB to świetna kombinacja, która staje się rewelacyjna za sprawą promocji w postaci rabatu 300 złotych na start. Dzięki temu konfiguracja 6 GB/128 GB będzie kosztować 1199 złotych, a 8 GB/256 GB – 1399 złotych.

Źródło: POCO (Twitter.com)

Jeżeli interesuje Was POCO X4 Pro 5G, będziecie musieli poczekać jeden tydzień dłużej – smartfon pojawi się w sprzedaży w Polsce dopiero 21 marca 2022 roku.