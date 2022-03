Nowy procesor Apple miał zmasakrować GeForce RTX 3090. Wyszło na odwrót

Apple M1 Ultra to najnowszy, a zarazem najpotężniejszy procesor, który napędza najbardziej zaawansowane komputery (Mac Studio) producenta z Cupertino. SoC ma na pokładzie również superszybki, zintegrowany układ graficzny o ogromnej liczbie rdzeni do dyspozycji. Podczas prezentacji firma ogłosiła, że GPU będzie mogło konkurować z topową dedykowaną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090. W praktyce wygląda to jednak całkowicie na odwrót.

Apple M1 Ultra miał być wydajniejszy niż topowy GeForce. Prawda jest inna

Mimo że Apple M1 Ultra jest bardzo potężnym systemem SoC, który pod względem mocy obliczeniowej CPU może dorównać nie tylko topowym konsumenckim procesorom – takim jak Intel Core i9-12900K czy Ryzen 9 5950X, to powinien być porównywany z platformami HEDT. Wydajność procesora producenta iPhone’ów jest naprawdę zadziwiająca – szczególnie w testach pojedynczego rdzenia, gdzie niszczy on profesjonalne CPU do stacji roboczych (takie jak Threadripper 3990X), natomiast z racji mniejszej liczby rdzeni fizycznych (tylko 20) przegrywa w testach wielu rdzeni.

źródło: Apple

Niemniej jednak, ważnym elementem SoC jest z pewnością zintegrowany układ graficzny, który w najmocniejszym wariancie ma do dyspozycji aż 64 rdzeni (jest też wersja 48-rdzeniowa). Ten, według marki z Cupertino, miał być zarówno wydajniejszy, jak i bardziej energooszczędny niż najbardziej zaawansowane dedykowane GPU, czyli flagowa propozycja NVIDII GeForce RTX 3090. Jak widzimy na wykresie, GPU Apple M1 Ultra zapewnia nieco wyższą wydajność i konsumuje około 110 W energii, natomiast konkurencyjne rozwiązanie niemalże 320 W.

W praktyce koniec końców jest zupełnie inaczej. Dla przykładu weźmy test syntetyczny Geekbench 5 OpenCL, który mierzy wydajność układów graficznych. Zintegrowane GPU z platformy Apple M1 Ultra uzyskuje tu ~84 tysięcy punktów, natomiast GeForce RTX 3090 średnio 215 tysięcy. Różnica jest zauważalna, wręcz kolosalna. Mimo że testy syntetyczne wyrażane są jedynie w punktach, to całkiem trafnie odzwierciedlają realną wydajność w praktycznych zastosowaniach.

Apple M1 Ultra (źródło: Geekbench via NotebookCheck)

Dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że SoC nie został stworzony pod gry, ale w sieci nie brakuje także tego typu testów. Apple M1 Ultra w Shadow of the Tomb Raider generuje 108 FPS w rozdzielczości 1080p, natomiast w 1440p – 96 FPS. GeForce RTX 3090 gwarantuje odpowiednio 142 i 114 FPS.

Wynik jest wciąż zadziwiający – po pierwsze, jest to układ stworzony pod profesjonalne zastosowania, ale – co najważniejsze – procesor Apple niszczy konkurencję pod względem energooszczędności. Ta jednak w stacjach roboczych nie ma takiego znaczenia, jak w przypadku laptopów.