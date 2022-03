Xiaomi zaprezentowało kolejny smartfon, który będzie bestsellerem

Xiaomi ma wyjątkową zdolność tworzenia hitowych smartfonów. Najnowszy Redmi K40S również ma ogromny potencjał, aby stać się bestsellerem. Oferuje bowiem (prawie) topową specyfikację w bardzo atrakcyjnej cenie. Pozostaje trzymać kciuki, żeby bardzo szybko trafił do Polski.

Nowy Redmi K40S od Xiaomi z pewnością będzie sprzedawać się jak ciepłe bułeczki

Smartfon wyposażono w płaski wyświetlacz E4 AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 360 Hz. Charakteryzuje się on współczynnikiem Delta E≈0.34 i JNCD≈0.26 oraz kontrastu 5000000:1. Panel przedni pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

źródło: Xiaomi

Ekran zapewnia również obsługę przestrzeni barw DCI-P3 i 8-bitową głębię kolorów oraz technologię MEMC i Dolby Vision oraz wsparcie dla formatu HDR10+. Ponadto wyświetlacz ma jasność globalną do 900 nitów (szczytowa to zaś nawet 1300 nitów). W jego górnej części znajduje się otwór o średnicy zaledwie 2,76 mm, w którym umieszczono 20 Mpix aparat z funkcją nagrywania wideo w 120 klatkach na sekundę w 720p.

Na tyle smartfona znajdują się natomiast trzy aparaty. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix, sensor Sony IMX582, przysłonę f/1.79 i optyczną stabilizację obrazu. Towarzyszy mu aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° z algorytmami AI do korekcji dystorsji i 2 Mpix matryca do zdjęć makro. Moduł potrafi nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz w 1080p w 120 klatkach i w 720p w nawet 960 klatkach. Do tego jest też możliwość rejestrowania materiałów tylnym i przednim aparatem jednocześnie.

Sercem Redmi K40S jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz (7 nm; 15 TOPS) z modemem 5G. Smartfon będzie dostępny na rynku w wersjach z 6 GB, 8 GB i 128 GB RAM LPDDR5 oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Producent zastosował w tym modelu układ chłodzenia cieczą VC o powierzchni 3112 mm2 i arkusz grafitu. Przy okazji podkreśla, że powierzchnia rozpraszania ciepła, chłodzona cieczą, jest aż o 400% większa niż w Redmi K40.

Smartfon zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W (przez port USB-C; do 100% w 38 minut; zasilacz 67 W wchodzi w skład zestawu sprzedażowego). Redmi K40S ma wymiary 163,2×75,95×7,7 mm i waży 195 gramów. Producent informuje, że ma on „niewidoczny płaszcz przeciwdeszczowy”, tj. jest odporny na lekkie, przypadkowe zachlapania.

źródło: Xiaomi

Ponadto specyfikacja Redmi K40S obejmuje (nielinearne – 1216+1012) głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos oraz certyfikatami Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio, a także moduł NFC, obsługę WiFi 6, dwuzakresowy GPS, czujnik światła 360°, port podczerwieni, żyroskop i dual SIM (2x nano SIM). Smartfon fabrycznie ma wgrane MIUI 13.

Cena Redmi K40S w Chinach

6 GB/128 GB – 1799 juanów (równowartość ~1200 złotych),

8 GB/128 GB – 1999 juanów (~1335 złotych),

8 GB/256 GB – 2199 juanów (~1470 złotych),

12 GB/256 GB – 2399 juanów (~1600 złotych).