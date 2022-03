Ten Redmi nie jest podobny do żadnego innego Xiaomi

Ogromna większość smartfonów jest do siebie podobna, lecz jednocześnie każdy producent stara się zachować swój unikalny styl i spójność w ramach jednej generacji urządzeń. Xiaomi właśnie się wyłamało z tego schematu. Nowy Redmi Note 11E 5G w niczym bowiem nie przypomina innych modeli z serii Redmi Note 11.

Redmi Note 11E 5G wygląda naprawdę wyjątkowo

Bardzo trudno zliczyć już, z ilu już modeli składa się seria Redmi Note 11, biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze pod tą samą nazwą sprzedawany jest dokładnie ten sam smartfon. W Chinach 28 października zadebiutowały trzy modele – Note 11 5G, Note 11 Pro i Note 11 Pro+, ale bardzo szybko dołączył do nich czwarty, Note 11 4G.

Dziś rodzina powiększyła się o kolejne dwa – Note 11E Pro i Note 11E 5G. Ten pierwszy to przemianowany Note 11 Pro 5G w wersji globalnej, który będzie sprzedawany m.in. w Polsce. Drugi to zaś to prawdziwy rodzynek, ponieważ nie ma on globalnego „odpowiednika”. Co więcej, jego design również jest oryginalny, gdyż Redmi Note 11E 5G nie przypomina żadnego innego modelu z serii Note 11.

Co kierowało Xiaomi, że zdecydowało się wprowadzić na rynek kolejny nowy smartfon z tej linii, w dodatku cechujący się całkowicie innym wzornictwem? Cóż, możemy tylko się domyślać i po prostu przyjąć do wiadomości, że rodzina ponownie się powiększyła.

Redmi Note 11E 5G to budżetowy smartfon, bowiem jego cena w Chinach zaczyna się od 1199 juanów (równowartość ~800 złotych), a kończy na 1299 juanach (~875 złotych). W jego wnętrzu znajduje się procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G oraz 128 GB pamięci wbudowanej i od 4 GB do 6 GB RAM.

Ponadto Redmi Note 11E 5G zaoferuje swoim właścicielom wyświetlacz o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także akumulator o pojemności 5000 mAh i trzy aparaty: 5 Mpix na przodzie i duet 50 Mpix + 2 Mpix (obiektyw portretowy) na tyle.

Note 11E 5G (źródło: Redmi Weibo)

Sprzedaż Redmi Note 11E 5G rozpocznie się w Chinach 18 marca 2022 roku. Na tę chwilę nie wiadomo, czy smartfon trafi do sprzedaży w innych krajach, ale chodzą słuchy, że może… oczywiście pod inną nazwą (jako model z oferty POCO).