Nowy smartfon Xiaomi będzie kosztował mniej niż 500 złotych

Obecnie na rynku dostępnych jest mnóstwo budżetowych smartfonów, choć niektóre z urządzeń, należących do tej kategorii, kosztują nawet więcej niż 1000 złotych. Xiaomi Redmi A2 to jednak budżetowe rozwiązanie z krwi i kości. Dowiedzieliśmy się, że jego cena będzie naprawdę z najniższej półki – tak samo jak specyfikacja techniczna.

Xiaomi ani myśli zrezygnować z tanich smartfonów

W zeszłym roku na rynek trafił poprzednik przywoływanego w niniejszym artykule modelu, czyli Redmi A1. Smartfon submarki Xiaomi wówczas również mógł pochwalić się niską ceną, ponieważ podczas swojej premiery w Europie kosztował 99 euro (wtedy równowartość ~465 złotych). Według najnowszych doniesień portalu WinFuture, jego następca będzie dostępny w ciągu kilku najbliższych tygodni w Niemczech, a jego cena ma wynosić dokładnie 96,99 euro, czyli równowartość ~460 złotych.

Oczywiście, jeśli urządzenie trafi do Polski, może kosztować nieco więcej. Obecnie w naszym kraju zakup Redmi A1 wiążę się z wydatkiem kwoty rzędu 499 złotych. W sprzedaży naturalnie dostępne są również inne smartfony, których cena nie przekracza 500 złotych. Można wśród nich wymienić na przykład Motorolę moto e20, realme C30, czy Xiaomi Redmi 9C.

Co zaoferuje Redmi A2?

Znając już cenę tego smartfona, nikt nie powinien mieć zbyt wygórowanych oczekiwań względem jego specyfikacji. Czym postanowił zaskoczyć producent swoich użytkowników i czy jest jakiś upgrade w stosunku do poprzedniej generacji?

Nie znamy jeszcze pełnej specyfikacji Redmi A2, jednak wiemy już, że smartfon ma zaoferować 6,52-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1600×720 pikseli. Pod jego maską znajdzie się procesor MediaTek Helio G36 (w Redmi A1 jest Helio A22). Chipset ma być wspierany przez 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Tę ostatnią będzie jednak można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności do 512 GB. Jest to więc identyczna konfiguracja pamięci jak w Redmi A1.

W Redmi A2 ma znaleźć się również 8 Mpix aparat główny, wraz z dodatkowym 2 Mpix sensorem, który będzie prawdopodobnie służyć do pomiaru głębi lub zdjęć makro. Do wszystkich podzespołów energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, wpierający ładowanie przewodowe o mocy 10 W. Na dole urządzenia, oprócz portu micro USB do ładowania, znajdzie się także złącze audio 3,5 mm.

Producent rezygnował w tym przypadku z czytnika linii papilarnych. Na próżno też szukać tutaj modułu NFC, a tym bardziej obsługi sieci 5G. Całość będzie pracować w oparciu o system operacyjny Android 13 Go Edition. Klienci dostaną do wyboru 3 kolory obudowy Redmi A2: czarną, niebieską oraz zieloną. Tylny panel pokryty zostanie tworzywem imitującym skórę.