Nowy realme C30 dostępny w Polsce. To bardzo tani i smukły smartfon

Do sprzedaży w Polsce trafił nowy smartfon marki realme. Tym razem jest to bardzo tani model, który pomimo przystępnej ceny ma kilka mocnych stron. Urządzenie można już kupić w popularnych sklepach z elektroniką.

Co oferuje nowy realme C30? (specyfikacja)

Producent podkreśla, że jest to najsmuklejszy smartfon w tej półce cenowej, ponieważ ma zaledwie 8,5 mm grubości. Pozostałe wymiary to z kolei 164,1 mm wysokości i 75,6 mm szerokości. Urządzenie waży 182 gramy. Do sprzedaży w Polsce trafiła tylko jedna wersja kolorystyczna – czarna, która ma oryginalną fakturę na pokrywie panelu tylnego.

źródło: realme

Smartfon wizualnie może się zatem naprawdę spodobać klientom w Polsce. Oferuje jednak nie tylko atrakcyjny dla oka design, ale ma też kilka mocnych punktów na liście parametrów. Przede wszystkim realme C30 wyposażony jest w szybką pamięć wewnętrzną typu UFS 2.2, której raczej nie spotyka się w urządzeniach z tej półki cenowej, a dopiero w znacznie droższych średniakach.

Nowy realme C30 kusi także dwoma slotami na karty SIM w formacie nano i dedykowanym gniazdem na kartę pamięci microSD (obsługiwane są karty o pojemności nawet 1 TB). Ponadto na pokładzie smartfona znajduje się akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 10 W (przez port microUSB; w zestawie producent dodaje zasilacz 10 W).

Warto też wspomnieć, że urządzenie oferuje tryb ultraoszczędny – jeśli poziom stanu naładowania akumulatora spadnie do 5%, użytkownik wciąż będzie mógł rozmawiać przez 1,5 godziny przez WhatsAppa lub nawet przez 2,3 godziny przez telefon albo korzystać ze Spotify przez aż 4 godziny.

Specyfikacja realme C30 obejmuje również wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala z funkcją próbkowania dotyku z częstotliwością 120 Hz, aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 na tyle i 5 Mpix z f/2.2 na przodzie, a także ośmiordzeniowy procesor UNISOC T612, który jest produkowany w 12-nm procesie litograficznym i osiąga w AnTuTu ponad 210 tysięcy punktów. Ponadto smartfon oferuje 3,5 mm złącze słuchawkowe, a całość pracuje na systemie Android 11 z interfejsem realme UI Go Edition.

Polska cena realme C30 (dostępność)

Sugerowaną cenę tego modelu w wersji z 3 GB RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej ustalono na 629 złotych. Można go już kupić w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Sferis, sklep-realme.pl i realmeshop.pl.