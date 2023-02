UOKiK będzie karał sklepy, które niepoprawnie informują o promocjach

Z początkiem 2023 roku w życie weszła nowa unijna dyrektywa Omnibus, a razem z nią nowe zasady oznaczania promocji. Wydawało się, że czasy oszukiwania klientów za pomocą fałszywych promocji minęły już bezpowrotnie, jednak nie jest tak kolorowo. UOKiK sprawdził przestrzeganie prawa i zapowiada kary.

UOKiK sprawdził przestrzeganie zasad Omnibus

1 stycznia 2023 roku w życie weszła dyrektywa Omnibus, która ma chronić konsumentów przed fałszywymi promocjami. Obecnie każdy przedsiębiorca, który ogłasza promocję lub wyprzedaż, jest zobowiązany podać – obok bieżącej ceny – także najniższą cenę z ostatnich 30 dni. Nowe prawo wprowadziło też znaczące zmiany w kwestii recenzji produktów na stronach internetowych sklepów.

Jak przedsiębiorcy powinni prawidłowo informować o cenie produktu? (źródło: UOKiK)

UOKiK sprawdzał przestrzeganie nowych zasad od samego początku, ponieważ już 16 stycznia wydał pierwszy komunikat w tej sprawie. W celu weryfikacji przestrzegania nowych regulacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował działalność około czterdziestu firm z sektora e-commerce reprezentujących różnorodne branże, w tym odzieżową, kosmetyczną, obuwniczą, sportową, elektroniczną oraz platformy internetowe. Wówczas Urząd skierował do wszystkich sprawdzanych podmiotów wystąpienia z prośbą o zajęcie stanowiska co do poprawności wdrożenia przepisów dotyczących najniższej ceny.

Nieuczciwych sprzedawców czekają kary

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, poinformował, że w drugiej połowie 2023 roku rozpocznie się proces nakładania kar na nieuczciwych handlowców za nieprawidłowe informowanie o obniżkach cen oferowanych produktów. W rozmowie z PAP podkreślił, że wiele firm stosuje nieprawidłowe praktyki, np. wprowadzając nieczytelną czcionkę przed obniżką ceny. Niekiedy handlowcy określają to jako „cena referencyjna” lub „cena omnibus”, co ma przekonać klientów do natychmiastowych zakupów, zanim okazja przeminie.

Szef UOKiK poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni urząd zamierza opublikować szczegółowe wytyczne określające, w jaki sposób informacja o promocjach powinna być przedstawiona, zarówno w tradycyjnych sklepach, jak i w e-commerce, podobnie jak w ubiegłym roku Urząd wydał rekomendacje dla influencerów dotyczące oznaczania treści reklamowych.

Tomasz Chróstny podkreślił, że przedsiębiorcom zostanie udzielony odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych zasad. Jednocześnie ostrzegł, że jeśli nie dostosują się oni do wymogów prawnych, to będą musieli ponieść tego konsekwencje. UOKiK w drugiej połowie roku przewiduje konkretne działania wobec naruszających przepisy przedsiębiorców. W przypadku postawienia przez Urząd zarzutu naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, kara dla nieuczciwego przedsiębiorcy może wynieść do 10% rocznego obrotu.