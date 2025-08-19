Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Promocje na sprzęt Xiaomi. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Natalia Kania-Kuc·
Już wkrótce wakacje 2025 odejdą bezpowrotnie, a dzieci i młodzież wkroczą w kolejny etap swojej edukacji. Z okazji powrotu do szkół Xiaomi wystartowało z nowymi promocjami na wybrane smartfony i smartwatche. Oczywiście nie trzeba być uczniem, żeby skorzystać z obniżonych cen.

Promocja na świetne smartfony, smartwatche i tablety Xiaomi

W najnowszych promocjach Xiaomi znajdziemy urządzenia, które zadebiutowały w tym roku, choć nie tylko. Jedną z ciekawych propozycji są tańsze smartfony z serii Xiaomi 15 oraz Redmi Note 14. Jak zaznacza producent – to pierwsza większa obniżka od czasu rynkowego debiutu tych modeli.

Seria Redmi Note 14 zadebiutowała globalnie w styczniu 2025 roku. Modele te oferują przede wszystkim aparat o wysokiej rozdzielczości, narzędzia edycyjne oparte na sztucznej inteligencji oraz odporną obudowę i solidny akumulator. Taniej można zakupić wszystkie urządzenia z tej serii w niższych cenach.

Na liście obniżek znalazły się modele, takie jak:

  • Redmi Note 14 6/128 GB za 649 złotych (zamiast 999 złotych),
  • Redmi Note 14 8/256 GB za 749 złotych (zamiast 1099 złotych),
  • Redmi Note 14 Pro 8/256 GB za 1099 złotych (zamiast 1499 złotych),
  • Redmi Note 14 Pro 5G 8/256 GB za 1199 złotych (zamiast 1399 złotych),
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512 GB za 1799 złotych (zamiast 2399 złotych).
W promocji z okazji „Back to School” można również kupić smartfony z serii Xiaomi 15. Na listę okazji trafiły:

  • Xiaomi 15 12/256 GB za 3899 złotych (zamiast 4199 złotych),
  • Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB za 5699 złotych (zamiast 6299 złotych).

W okazyjnych cenach można również kupić smartwatche, w tym:

  • Xiaomi Watch S4 w wersji Black i Silver za 579 złotych (zamiast 749 złotych),
  • Xiaomi Watch S4 w wersji Rainbow za 629 złotych (zamiast 749 złotych),
  • Redmi Watch 5 za 379 złotych (zamiast 499 złotych).
Xiaomi przeceniło również 12,1-calowy tablet Redmi Pad Pro z wyświetlaczem 2,5K oraz częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. W niższych cenach można kupić kilka wariantów:

  • Redmi Pad Pro 6/128 GB za 949 złotych (zamiast 1299 złotych),
  • Redmi Pad Pro 8/256 GB za 1249 złotych (zamiast 1499 złotych),
  • Redmi Pad Pro 5G 6/128 GB za 1299 złotych (zamiast 1599 złotych).

Taniej kupisz też gamingowe smartfony POCO

Poza promocją „Back to School” taniej kupisz teraz smartfony z segmentu mobilnego gamingu POCO. Na liście obniżek znalazły się:

  • POCO F7 Ultra 16/512 GB za 2699 złotych (zamiast 2999 złotych),
  • POCO F7 Pro 12/512 GB za 2199 złotych (zamiast 2599 złotych),
  • POCO X7 Pro 12/256 GB za 1999 złotych (zamiast 2399 złotych),
  • POCO X7 Pro 12/512 GB za 2199 złotych (zamiast 2599 złotych),
  • POCO M7 6/128 GB za 499 złotych (zamiast 699 złotych),
  • POCO M7 8/256 GB za 599 złotych (zamiast 799 złotych).
(źródło: Xiaomi)

Większość promocji obowiązuje aż do 14 września 2025 roku. Jednym z wyjątków jest model Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB – w tym przypadku smartfon w promocyjnej cenie ma być dostępny do 31 sierpnia 2025 roku.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

