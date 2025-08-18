Nowy smartfon Xiaomi zaskakuje na wielu polach

W ofercie Xiaomi pojawił się nowy smartfon – Poco M7. Choć jest to urządzenie z niższej półki, to jego specyfikacja pozytywnie zaskakuje. Czegoś takiego moglibyście się po nim nie spodziewać.

Smartfon Poco M7 4G to nie typowy budżetowiec

Często smartfon do 1000 złotych jest przyzwoity, ale nie oferuje wyróżniającej się specyfikacji technicznej. To zupełnie zrozumiałe, ponieważ takie modele nie są tworzone po to, aby zaskakiwać i zachwycać, tylko dobrze służyć użytkownikom, mającym mniejsze wymagania. Nowy smartfon Poco M7 4G wybija się jednak ponad tę przeciętność.

Urządzenie ma kilka naprawdę mocnych stron. Pierwszą z nich jest akumulator o pojemności 7000 mAh, który według deklaracji producenta wystarczy na ponad dwa dni standardowego użytkowania lub do 28 godzin odtwarzania wideo. A nawet w sytuacji, gdy poziom naładowania spadnie do 1%, użytkownik wciąż będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne przez około godzinę.

Akumulator ma również cechować się wysoką trwałością, ponieważ zachowa co najmniej 80% pierwotnej pojemności po 1600 cyklach ładowania. Obsługuje on też ładowanie przewodowe o mocy 33 W (Xiaomi nie dodaje jednak żadnej ładowarki do zestawu), a do tego może posłużyć jako powerbank dla innych urządzeń za sprawą wsparcia dla przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 18 W.

Poco M7 4G (źródło: Xiaomi)

Ciekawostką (z polskiej perspektywy) jest natomiast informacja, że przy temperaturze -20℃ smartfon Poco M7 4G jest w stanie zapewnić do 14 godzin odtwarzania wideo, do 35 godzin odtwarzania muzyki lub do 7 godzin rozmów telefonicznych, aczkolwiek takie warunki w Polsce są raczej rzadko spotykane.

Kolejną dużą – dosłownie – zaletą tego modelu jest ekran (LCD), ponieważ cechuje się on przekątną 6,9 cala, rozdzielczością Full HD+ 2340×1080 pikseli i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. W urządzeniu z niższej półki taki wyświetlacz jest pozytywną niespodzianką, gdy spodziewalibyśmy się raczej rozdzielczości HD+ i odświeżania co najwyżej do 120 Hz.

Ponadto smartfon Poco M7 4G chwali się odpornością IP64, modułem NFC, aparatami 50 Mpix (f/1.8) na tyle i 8 Mpix na przodzie, emiterem podczerwieni, czytnikiem linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz Hi-Res Audio i Dolby Atmos. Do tego na jego pokładzie znajduje się od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2, a także procesor Qualcomm Snapdragon 685.

Ile kosztuje smartfon Poco M7 4G?

Model ten będzie dostępny na rynku globalnym, aczkolwiek jego sugerowana cena nie została podana, jednakże można go już znaleźć na platformie AliExpress, gdzie kosztuje około 600-700 złotych, w zależności od konfiguracji.

Przy okazji warto zauważyć, że Poco M7 4G dołączył do zaprezentowanego w marcu 2025 roku Poco M7 5G, który co prawda obsługuje sieć 5G, ale równocześnie pod kilkoma względami jest gorszy od młodszego brata.

Poco M7 4G vs Poco M7 5G – porównanie