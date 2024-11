To przedziwne, że zadebiutował dopiero teraz. Oto Xiaomi Redmi Watch 5

Bycie fanem Xiaomi nie jest łatwe. Chcąc spamiętać wszystkie premiery w ciągu roku, trzeba mieć naprawdę pojemną głowę. W ostatnich miesiącach poznaliśmy masę różnych urządzeń tej marki, a właśnie pojawiły się kolejne. Wśród nich Xiaomi Redmi Watch 5.

Premiery nie po kolei

Cykl wydawniczy Xiaomi w ostatnim czasie to wielki misz-masz. Spójrzmy choćby na zegarki. Na rynku w sierpniu zadebiutował Xiaomi Redmi Watch 5 Active, który zresztą jakiś czas później trafił do sprzedaży w Polsce, natomiast we wrześniu miała miejsce premiera Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Logika podpowiadałaby, by najpierw światło dzienne ujrzał podstawowy model Redmi Watch 5, a dopiero później te z dopiskami Active czy Lite. Tymczasem… ten przyszedł spóźniony na swoją imprezę.

Ale – jak już dotarł – wziął ze sobą to, co najlepsze. A przynajmniej takie można odnieść wrażenie patrząc na dane techniczne i możliwości tego sprzętu. Zwłaszcza, że jest to zegarek, który ma występować w wersji z eSIM. A do tego działa w oparciu o system HyperOS 2.0 i zapewnia kompatybilność z systemami Android i iOS.

A przy tym całkiem nieźle wygląda… jakoś tak znajomo do Apple Watcha czy coś ;). Jego korona wykonana jest ze stali nierdzewnej, a rama z aluminium. I oczywiście (oczywiście, bo pozostałe modele z serii też to mają) może się pochwalić wodoodpornością do 50 metrów (5 ATM).

Specyfikacja Xiaomi Redmi Watch 5 robi dobre wrażenie

W przypadku smartwatchy tym, na co patrzymy przez cały czas użytkowania, jest wyświetlacz. W Xiaomi Redmi Watch 5 zastosowano 2,07-calowy, AMOLED-owy ekran 2,5D o rozdzielczości 432 x 514 pikseli oraz, co ważne, jasności 1500 nitów – to już jest poziom jak najbardziej zadowalający, który sprawdza się nawet w pełnym, ostrym słońcu.

Na pokładzie znalazły się potrzebne moduły w postaci Bluetooth 5.3, GPS i NFC, a akumulator ma pojemność 550 mAh – ma wytrzymywać do 12 dni pracy. Oczywiście nie mogło zabraknąć funkcji zdrowotnych, takich jak pomiar tętna, natlenienia krwi czy monitorowanie aktywności (150 aktywności sportowych) i liczenie kroków.

Cena Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 Active kosztuje w Polsce aktualnie ok. 159 złotych, a Redmi Watch 5 Lite – ok. 249 złotych. Ile przyjdzie nam zapłacić za Redmi Watch 5? Można się spodziewać, że odrobinę więcej – zwłaszcza, że w Chinach wyceniono go na 599 juanów, czyli 339 złotych w prostym przeliczeniu w wersji standardowej i 799 juanów (ok. 499 złotych) za wersję z eSIM.

Mam nadzieję, że będzie można go dopisać do listy polecanych, udanych tanich smartwatchy.