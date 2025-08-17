Nie aktualizujesz aplikacji? Microsoft znalazł na to patent

Zadaniem zmiany, która jest wprowadzana w Microsoft Store w systemach Windows 10 i 11, jest dbanie o aktualność aplikacji. W założeniach ma to podnieść poziom bezpieczeństwa.

Microsoft nie pozwala na wyłączenie aktualizacji aplikacji

Jeśli ostatnio próbowałeś całkowicie wyłączyć aktualizacje systemowe w nowym Windowsie, to wiesz, że nie jest to łatwe zadanie. Podejście Microsoftu do tej kwestii wynika z zamiaru zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. W końcu nowe wersje oprogramowania to nie tylko zmiany widoczne na pierwszy rzut oka, ale często też poprawki bezpieczeństwa i łatanie odkrytych dziur.

Oczywiście, że regularne pobieranie aktualizacji jest dobrą praktyką. Dotyczy to zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji. Najwidoczniej Microsoft wychodzi z podobnego założenia, co zdaje się potwierdzać nowe podejście do aktualizacji wprowadzone w Microsoft Store.

Niedawna zmiana w Microsoft Store sprawiła, że użytkownicy dostali mniejszą kontrolę nad pobieraniem aktualizacji aplikacji. Nie można już bowiem całkowicie wyłączyć aktualizacji. Zamiast tego, gdy użytkownik kliknie na opcję wstrzymania aktualizacji, to ma do wyboru okres tygodnia, dwóch tygodni, trzech tygodni, czterech tygodni i najwyższy, czyli pięciu tygodni.

A jeśli nie chcę aktualizować aplikacji?

Jeśli komuś nie podoba się nowa polityka dotycząca aktualizacji, to powinien pobierać oprogramowanie spoza Microsoft Store. Niemiecki serwis deskmodder.de, który zauważył przedstawioną zmianę, dodaje, że aktualnie nie ma pewnej i łatwej metody pozwalającej na wyłączenie aktualizacji. Nawet grzebanie w rejestrze nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Możliwe, że już niebawem znajdzie się obejście zastosowanego mechanizmu. Powinniśmy też oczekiwać wysypu poradników, które pozwolą każdemu użytkownikowi na wstrzymanie aktualizacji na dowolny okres.

Z jednej strony niektórzy mogą stwierdzić, że Microsoft ponownie odebrał możliwość wyboru użytkownikom Windowsa. Z drugiej jednak, cel takiej polityki jest ważny, bowiem chodzi o bezpieczeństwo. Wypada też zauważyć, że automatyczne aktualizacje oprogramowania, które przeprowadzane są w tle, to często świetne rozwiązanie. Nie trzeba regularnie samemu sprawdzać dostępności nowych wersji. Wszystko dzieje się bez angażowania użytkownika, co jest po prostu wygodne.