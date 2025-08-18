Ten robot pozwoli zapomnieć o sprzątaniu na 150 dni

Jedna z chińskich marek, trudniących się produkcją urządzeń dla inteligentnych domów, zaprezentowała nowego robota sprzątającego. Oferuje on ogromną moc ssania oraz funkcję szybkiego ładowania. Producent twierdzi, że sprzątnie domy o powierzchni do 1000 m2 i pozwoli zapomnieć o sprzątaniu nawet na 150 dni.

Specyfikacja najnowszego robota sprzątającego Ecovacs Deebot X11

Chińska marka, znana przede wszystkim z produkcji robotów do mycia okien Deebot, zaprezentowała nowego robota sprzątającego. Model Ecovacs Deebot X11 to maszyna o ogromnej mocy ssania, sięgającej 24800 Paskali z przepływem powietrza na poziomie 15 litrów na sekundę. Taki przepływ uzyskiwany jest za pomocą specjalnego wentylatora o mocy 60 W. Ponadto sprzęt ten korzysta z technologii ZeroTangle 3.0, odpowiedzialnej za skuteczne usuwanie włosów i sierści oraz zapobieganie ich splątaniu. Rozwiązanie to korzysta z bocznych szczotek wiatrowych.

Z kolei do skutecznego procesu mopowania Ecovacs wykorzystał opatentowany system Ozmo Roller 2.0. Technologia ta korzysta z ośmiodyszowego mechanizmu natryskowego. Mop rolkowy obraca się z prędkością 200 obrotów na minutę, czyszcząc twarde powierzchnie ze stałym ciśnieniem i jednoczesnym odzyskiem brudnej wody. Producent twierdzi, że etapy te sprawiają, iż woda używana do mycia podłóg jest czysta, a system zapobiega tworzeniu się smug. Czyszczenie wzdłuż krawędzi możliwe jest dzięki rolkom TruEdge 3.0.

Ecovacs Deebot X11 (źródło: Gizmochina)

Robot sprzątający Ecovacs Deebot X11 pozwoli zapomnieć o sprzątaniu nawet na 150 dni

Nowy robot Ecovacs został wyposażony w cztery koła i ma radzić sobie z pokonywaniem wysokości do 24 milimetrów. Sama maszyna ma wysokość 98 milimetrów, dzięki czemu zmieści się pod większością mebli. Robot odnajduje się w przestrzeni dzięki systemowi wizyjnemu Aivi 3D 3.0 z podwójnymi czujnikami światła strukturalnego.

Deebot X11 korzysta również z zaawansowanej stacji dokującej. Oferuje ona łącznie 10 automatycznych funkcji, takich jak opróżnianie pojemnika z kurzu, automatyczne napełnianie zbiornika robota wodą czystą i usuwanie wody brudnej oraz czyszczenie mopów wodą o temperaturze 63 stopni Celsjusza wraz z suszeniem ich gorącym powietrzem.

Stacja zajmie się też dozowaniem detergentu, czyszczeniem podstawy urządzenia czy moczeniem antybakteryjnym w wysokiej temperaturze. Producent deklaruje, że stacja pozwala na pracę robota bez zaangażowania użytkownika nawet przez 150 dni.

Cena Ecovacs Deebot X11 i dostępność

Ecovacs Deebot X11 póki co zadebiutował na chińskim rynku. Cena wersji podstawowej (ze zbiornikiem na wodę) wynosi 5499 juanów chińskich (w przeliczeniu około 2785 złotych). Wariant zaawansowany (wyposażony w funkcję poboru i odprowadzania wody) wyceniono zaś na 5899 juanów chińskich (~2990 złotych).