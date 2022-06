Xiaomi Mi Band 7 ma pierwszy milion na koncie, ale nie pobił rekordu

Nowy Xiaomi Mi Band 7 zadebiutował w Chinach 24 maja 2022 roku i trafił do sprzedaży tydzień później, 31 maja br. Z przekazanych przez producenta informacji wynika jednak, że nie udało mu się pobić rekordu, aczkolwiek i tak jest świetnie. Jednocześnie firma ujawniła ważną informację, na którą wszyscy fani z niecierpliwością czekają.

Xiaomi Mi Band 7 nie pobił rekordu, ale i tak jest świetnie

Premiera Xiaomi Mi Band 7 w Chinach wywołała mieszane opinie. Pojawiło się wiele głosów, że nie ma sensu wymieniać Xiaomi Smart Band 6 na nowszy model, bo różnic jest zbyt mało, a do tego zabrakło najbardziej wyczekiwanego elementu, czyli modułu GPS. Z drugiej jednak strony nowości są, m.in. większy ekran z funkcją Always-On i możliwością ustawienia animowanej tapety, aż 120 trybów sportowych i akumulator o większej pojemności, który ma zapewnić dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

W Chinach Xiaomi Mi Band 7 jest tylko o 20 juanów (~13 złotych) droższy od Xiaomi Mi Band 6, więc wyższa cena nie powinna zniechęcać do zakupu najnowszej opaski. Pomimo nieznacznie wyższej ceny i kilku zauważalnych usprawnień, nowej generacji nie udało się pobić rekordu, aczkolwiek Xiaomi i tak nie powinno narzekać.

źródło: Xiaomi Weibo

Xiaomi poinformowało 18 czerwca 2022 roku, że do tamtej pory na rynek trafiło już milion egzemplarzy Xiaomi Mi Band 7. Dla przypomnienia, Xiaomi Mi Band 6 potrzebował na to prawie miesiąc. Rekord wciąż jednak należy do Xiaomi Mi Band 4 – pierwszy milion tych opasek dostarczono na rynek w zaledwie osiem dni!

Globalna premiera Xiaomi Smart Band 7 coraz bliżej

Co ważne, Xiaomi informuje, że dostarczyło już milion opasek Xiaomi Mi Band 7 w ujęciu globalnym, co oznacza, że globalna premiera Xiaomi Mi Smart Band 7 czai się tuż za rogiem. Wciąż jednak nie znamy jej terminu, ale spodziewamy jej się w lipcu 2022 roku.

W tym miejscu możemy Wam powiedzieć, że nasz Kacper zamówił już Xiaomi Smart Band 7 z globalnej dystrybucji, mimo że opaska oficjalnie jeszcze nie zadebiutowała na globalnym rynku. Jest to jednak dowód, że globalna premiera to tylko kwestia czasu.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Według nieoficjalnych informacji, cena Xiaomi Smart Band 7 w Europie zostanie ustalona na od 50 do 60 euro (równowartość ~235-280 złotych). Nie wiadomo jednak, czy przedział ten odnosi się tylko do Xiaomi Smart Band 7, czy również do wersji z modułem NFC do płatności zbliżeniowych Mastercard.

Dla przypomnienia, Xiaomi Smart Band 6 kosztował na start 44,99 euro, a Xiaomi Smart Band 6 NFC – 54,90 euro (w Polsce odpowiednio 219 i 249 złotych).