Biegnij do Xiaomi Store, bo czekają upominki dla fanów

Xiaomi początkowo sprzedawało swoje produkty wyłącznie przez internet, co pozwalało założonej w kwietniu 2010 roku (czyli ponad 12 lat temu) firmie oferować je w bardzo atrakcyjnych cenach. Dopiero sześć lat później otworzono pierwszy Mi Store, a dziś jest ich już ponad 1000 na całym świecie. Z okazji szóstych urodzin Xiaomi Store przygotowano dla klientów specjalne promocje i upominki.

Pierwszy Xiaomi Mi Store powstał na świecie sześć lat temu

Producent otworzył swój pierwszy sklep w 2016 roku w Singapurze. W Polsce natomiast pierwszy Mi Store otworzono w Krakowie 24 marca 2018 roku, w centrum handlowym Serenada. Wcześniej natomiast, w czerwcu 2017 roku, uruchomiono w warszawskiej Arkadii (od września 2019 roku obiekt nosi nazwę Westfield Arkadia) Mi Zone – niewielką wysepkę z kilkoma produktami na jednym z korytarzy centrum handlowo-usługowego.

Pierwsze smartfony chińskiego producenta w ramach oficjalnej dystrybucji trafiły do Polski we wrześniu 2016 roku i początkowo były dostępne tylko w sklepie x-kom. Dziś można je kupić również w innych sklepach partnerskich, a także w autoryzowanych salonach sprzedaży Xiaomi Store. Tu warto przypomnieć, że wcześniej nazywały się one „Mi Store”, ale firma niedawno całkowicie porzuciła „Mi”.

Obecnie na całym świecie działa już ponad 1000 autoryzowanych sklepów z urządzeniami producenta, aczkolwiek – jak zauważa serwis Gizmochina – liczba ta nie uwzględnia salonów w Chinach i Indiach. W ojczyźnie marki jest ich bowiem ponad 5000, a w Indiach ponad 3000.

W Polsce działają natomiast 23 salony Xiaomi Store, a trzy ostatnie uruchomiono w ubiegłym roku:

Białystok – Galeria Alfa,

Bielsko-Biała – Galeria Sfera,

Czeladź – M1,

Częstochowa – Galeria Jurajska,

Katowice – Galeria Katowicka,

Gdańsk – Forum Gdańsk,

Gdynia – Centrum Riviera,

Kielce – Galeria Echo,

Kraków – C.H. Serenada, Galeria Krakowska,

Lublin – Galeria Lublin Plaza,

Łódź – Manufaktura,

Olsztyn – Galeria Warmińska,

Poznań – Centrum Posnania, C.H. Avenida,

Rzeszów – Galeria Rzeszów,

Szczecin – Galeria Galaxy,

Toruń – Atrium Copernicus,

Warszawa – Westfield Arkadia, Galeria Młociny, Galeria Mokotów, Praga,

Wrocław – Pasaż Grunwaldzki.

Promocje na sześciolecie Xiaomi Store

W dniach od 17 do 23 czerwca klienci będą mogli m.in. kupić w obniżonych cenach smartfony:

Redmi 9C 32 GB za 549 złotych,

Redmi 9C 64 GB za 649 złotych,

Redmi Note 11S 64 GB (biały) za 1299 złotych,

Redmi Note 11S 128 GB (biały) za 1399 złotych,

Redmi Note 11 Pro 6 GB/64 GB (biały) za 1499 złotych,

Redmi Note 11 Pro 6 GB/128 GB (biały) za 1599 złotych.

Co ważne, smartfony w obniżonych cenach dostępne są nie tylko w salonach Xiaomi Store, ale też online. Warto jednak przejść się do sklepu stacjonarnego, ponieważ klienci, którzy kupią urządzenia firmy za kwotę przynajmniej 200 złotych, otrzymają specjalne upominki zaprojektowane z myślą o fanach marki. Oferta obowiązuje do 23 czerwca 2022 roku.