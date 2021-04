Xiaomi dostarczyło na rynek już ponad milion opasek Mi Band 6. Mi Band 4 sprzedawał się szybciej

Każda generacja opaski Xiaomi Mi Band cieszy się ogromną popularnością wśród klientów na całym świecie. Xiaomi pochwaliło się, że na globalny rynek trafił już ponad milion egzemplarzy Mi Band 6, jednak nie jest to rekordowy wynik sprzedażowy.

Xiaomi Mi Band 6 kosztuje więcej niż Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi zaprezentowało opaskę Xiaomi Mi Band 6 pod koniec marca 2021 roku i już 2 kwietnia rozpoczęło jej sprzedaż w Chinach. Cena najnowszego smart banda jest wyższa niż poprzedniej generacji, bo zaczyna się od 229 juanów za wersję bez modułu NFC (za wariant z tym dodatkiem trzeba zapłacić 279 juanów). Dla porównania, cena Xiaomi Mi Band 5 w Państwie Środka wynosiła na start – odpowiednio – 189 juanów i 229 juanów.

Reklama

Zauważalny wzrost widać również w przypadku europejskiej ceny Xiaomi Mi Smart Band 6, bowiem ustalono ją na 44,99 euro, co przy obecnym kursie i po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~205 złotych. Dla porównania, opaska Xiaomi Mi Band 5 kosztowała na start 39,99 euro, a Xiaomi Mi Band 4 – 34,99 euro. W Polsce przełożyło się to na – odpowiednio – 179 złotych i 149 złotych.

Xiaomi Mi Band 6 sprzedaje się dużo wolniej niż Mi Band 4

Cena Xiaomi Mi Band nie bez powodu stale rośnie. Producent cały czas dodaje do swoich smart bandów nowe funkcje, a ostatnia została wyposażona w dużo większy ekran, dzięki czemu mocno odróżnia się od Mi Band 4 i Mi Band 5, które były baaardzo do siebie podobne (różniły się jedynie szczegółami).

Bez względu na to, co Xiaomi zrobi i na jakie zmiany się zdecyduje, nie ma powodów narzekać na popularność swoich opasek. Lei Jun pochwalił się właśnie, że na globalny rynek trafiło już ponad milion egzemplarzy Mi Band 6. Wkrótce będą mogli ją kupić również klienci w Polsce – polski oddział producenta wprowadzi najnowszy smart band do Polski w najbliższy czwartek, 29 kwietnia 2021 roku.

Milion w mniej niż miesiąc może robić wrażenie, lecz trzeba tu przypomnieć, że Xiaomi Mi Band 4 potrzebował zaledwie ośmiu dni, żeby sprzedać się w ponad milionie egzemplarzy. W jego przypadku to jednak nie dziwiło, ponieważ przyniósł wyczekiwaną przez użytkowników nowość w postaci kolorowego ekranu oraz kilka innych nowości.

Xiaomi Mi Band 6 z pewnością też się świetnie sprzeda w ujęciu ogólnym, aczkolwiek cenowo nie jest już tak bezkonkurencyjny jak poprzednie generacje – i to widać po tym, jak wolno się sprzedaje w porównaniu do Mi Band 4. Co więcej, opaska musi rywalizować m.in. z Honor Band 6 i Huawei Band 6, które kosztują podobne pieniądze i są nie mniej atrakcyjne. Klienci nie mają zatem łatwego wyboru.