Cena Xiaomi Smart Band 7 w Europie ujawniona (nieoficjalnie) przed oficjalną premierą

Każdy kolejny Xiaomi Mi Band jest coraz lepszy, ale też coraz droższy. Ten schemat powtarza się również w przypadku Xiaomi Mi Band 7. Właśnie pojawiły się informacje na temat ceny najnowszej opaski Xiaomi w Europie.

Cena Xiaomi Mi Band 7 w Europie ujawniona (nieoficjalnie) przed oficjalną premierą

Xiaomi Mi Bandy nie są bezkonkurencyjne, ale jednocześnie nieustannie cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Sam kupuję każdą kolejną generację, począwszy od Xiaomi Mi Band 2. I chociaż pojawia się wiele głosów, że w ostatnich latach różnic jest niewiele, to mimo wszystko są one widoczne i przynajmniej mnie skłaniają do kupna kolejnej wersji. Szczególnie że ceny wciąż są przystępne.

Według nieoficjalnych informacji, cena Xiaomi Mi Band 7 zostanie ustalona w Europie na od 50 do 60 euro, tj. równowartość od ~230 do ~280 złotych. Dla przypomnienia, Xiaomi Smart Band 6 kosztował na start w Europie 44,99 euro i 219 złotych w Polsce, a Xiaomi Smart Band 6 NFC – odpowiednio – 54,90 euro i 249 złotych. Podane powyżej kwoty dotyczą jednak ceny wersji podstawowej, bez NFC.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Na tę chwilę nie wiadomo, czy Xiaomi wprowadzi na europejski rynek zarówno Xiaomi Mi Band 7, jak i Xiaomi Mi Band 7 NFC, a jeśli tak, to czy w tym samym czasie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że już Xiaomi Smart Band 6 NFC obsługuje płatności zbliżeniowe dzięki partnerstwu z Mastercard, to producent powinien od razu wprowadzić do Europy oba modele. Teoretycznie mógłby też tylko ten z NFC, ale wciąż nie wszystkie banki w Polsce obsługują Xiaomi Pay (sprawdź ich listę), więc wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Tym bardziej, że niektórzy klienci mogliby narzekać, że płacą za coś, z czego i tak nie będą/mogą korzystać.

Na horyzoncie jest jeszcze Xiaomi Mi Band 7 Pro

Decyzji o kupieniu nowego Xiaomi Smart Banda nie ułatwia fakt, że w przygotowaniu podobno jest jeszcze jedna wersja – z GPS (i modułem NFC). Producent nie potwierdził jednak tych informacji, ale jeśli rzeczywiście pracuje nad taką opaską, to nie wiadomo, kiedy oficjalnie ją zaprezentuje.

Można spekulować, że zrobi to przy okazji premiery Xiaomi 12 Ultra, którą zaplanowano na lipiec 2022 roku, ale raczej w przyszłym miesiącu wprowadzi na globalny rynek Xiaomi Mi Band 7 (i ewentualnie Xiaomi Mi Band 7 NFC) niż zaprezentuje Xiaomi Mi Band 7 Pro z GPS-em.

Mam jednak poważny dylemat: czy kupić Xiaomi Mi Band 7 od razu po premierze w Europie, czy poczekać na (ewentualnie późniejszy) debiut Mi Band 7 NFC na Starym Kontynencie, czy jeszcze dłużej na wersję z GPS-em. Serio – nie wiem, bo bez sensu kupować kilka modeli z jednej generacji, to byłoby już (nieuzasadnione) szaleństwo (uzasadnione jedynie głupią niecierpliwością).