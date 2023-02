Nadchodzi następca Xiaomi 13 Lite, którego wkrótce kupisz w Polsce

Zatrudniani przez Xiaomi inżynierowie nieustannie pracują nad nowymi smartfonami, można pomyśleć, że wręcz bez wytchnienia, patrząc na liczbę wprowadzanych na rynek urządzeń. Wkrótce jeden z nich doczeka się bezpośredniego następcy. Zanim to jednak nastąpi, kupicie w Polsce wciąż najnowszy model, aczkolwiek pod inną nazwą.

Xiaomi Civi 2 a.k.a. Xiaomi 13 Lite doczeka się następcy

Wydawałoby się, że premiera tego smartfona była dopiero niedawno, a wkrótce minie od niej już pięć miesięcy! Podczas gdy dwa pierwsze modele z serii – Civi i Civi 1S nie trafiły do sprzedaży poza Chinami (a szkoda!), tak najnowszy już to zrobi, aczkolwiek pod zmienioną nazwą, bowiem seria Civi ma znikomą rozpoznawalność w krajach innych niż ojczyzna producenta. Chińczycy zdecydowali się go włączyć do flagowej rodziny Xiaomi 13 i opatrzyć dopiskiem „Lite”.

Za chwilę do niego przejdziemy, wcześniej jednak skupmy się nad nową generacją, bo wiemy już, co oferuje aktualna i ile ma kosztować w Europie. A jeśli Wy jeszcze tego nie wiecie, to zaraz się to zmieni. Największą zmianą w samym smartfonie będzie natomiast postawienie na procesor firmy MediaTek, podczas gdy do tej pory producent konsekwentnie montował mobilne platformy Snapdragon. W tym przypadku we wnętrzu znajdzie się układ MediaTek Dimensity 8200.

Wiemy też już, że Civi 3 zostanie wyposażony również w elastyczny wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, w obrębie którego producent umieści dwa aparaty z matrycami 32 Mpix. Na tyle zamontuje zaś aparat główny z 50 Mpix sensorem Sony IMX800 – ten sam, co w Xiaomi 13 i Redmi K60 Pro.

Xiaomi Civi 2 a.k.a. Xiaomi 13 Lite już wkrótce trafi do sprzedaży w Polsce

Globalna premiera serii Xiaomi 13 zaplanowana jest na najbliższą niedzielę, 26 lutego 2023 roku. Wszystkie trzy smartfony, wchodzące w jej skład, zostały dostrzeżone już w cennikach polskiego Orange, co oznacza, że trafią do sprzedaży w Polsce. Ile będą kosztowały?

źródło: Cyberport

W Europie model z dopiskiem „Lite” ma być dostępny w dwóch wersjach: 8/128 GB i 8/256 GB. Ta pierwsza będzie sprzedawana za 499 euro (równowartość ~2360 złotych), zaś druga za 549 euro (~2600 złotych). W cenniku Orange umieściło cenę tylko wariantu 256 GB – zaczyna się właśnie od ~2600 złotych.

Z kolei Xiaomi 13 8/256 GB ma kosztować ~4800 złotych, a 13 Pro 12/256 GB ~6300 złotych. Przedsprzedaż wszystkich smartfonów potrwa do 7 marca 2023 roku, ale obecnie nie znamy szczegółów oferty przedsprzedażowej.