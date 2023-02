Orange jeszcze nigdy nie było tak szczodre. Oddaje klientom aż 100 GB internetu za darmo!

Orange ma naprawdę niezły gest. Dzięki akcji cotygodniowych prezentów, klienci pomarańczowej sieci mogą teraz odebrać ogromny pakiet danych do wykorzystania. 100 GB to naprawdę dużo!

Nie miałeś internetu mobilnego? No to masz

Obecnie dokupienie kilku GB internetu właściwie jakiejkolwiek taryfie operatora mobilnego, nie jest żadnym problemem. Trzy-cztery tapnięcia w aplikacji i już możemy zapłacić za dodatkowy pakiet danych. No właśnie – zapłacić. A gdybyśmy chcieli dostać gigabajty za darmo? Na to też jest sposób.

Orange każdej środy, tydzień w tydzień, proponuje swoim klientom skorzystanie z prezentu, który można znaleźć w aplikacji Mój Orange. Zwykle są to pomniejsze pakiety internetowe lub czasowy dostęp do płatnych usług pokroju Music Pass. Tym razem Pomarańczowi przeszli samych siebie.

Na ten tydzień przypada setna edycja akcji „Śródy z Mój Orange”. Operator przygotował z tej okazji solidny prezent: aż 100 GB za darmo!

Zasady odbierania darmowych 100 GB

Niestety, nie wszyscy mogą liczyć na tak sowity pakiet danych w prezencie. Dostęp do niego mają:

abonenci Orange, korzystający z aplikacji Mój Orange.

Niestety, bądź stety, oba powyższe wymagania muszą zostać spełnione. Oznacza to, że osoby korzystające z usług na kartę mogą tylko pomarzyć o tak znacznym zasileniu pakietu danych.

Co prawda nie jest to jakieś zaskoczenie, bo do tej pory prezenty od Orange mogli odbierać tylko abonenci, ale uczucie, że tak duży pakiet internetu przelatuje koło nosa, może i tak się pojawić.

Jest jeszcze jeden szczegół: wspomniane 100 GB trzeba wykorzystać w ciągu 30 dni od aktywacji. Po tym czasie pozostałe gigabajty po prostu przepadają.

1 marca w aplikacji Mój Orange znajdziemy kolejny prezent.