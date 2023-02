Demony za darmo na dzień kobiet (i nie tylko)

Dzień kobiet będziemy obchodzić już 8 marca, jednak wcześniej (i później) subskrybenci Amazon Prime otrzymają kilka ciekawych tytułów. Wystarczy więc czasu zarówno na rozegranie kilku partyjek w darmowych produkcjach od Prime Gaming, jak i na ewentualne kupno podarku dla przedstawicielek płci pięknej. Jakie to gry i kiedy zostaną udostępnione?

Darmowe gry w Prime Gaming

Jak co miesiąc, w ramach opłacania subskrypcji Amazon Prime, użytkownicy w Polsce mogą cieszyć się nie tylko benefitami programu Prime, dostępem do platformy VOD Prime Video, ale również różnymi grami i dodatkami do nich w ramach Prime Gaming. Firma Jeffa Bezosa przygotowała w marcu kilka naprawdę ciekawych tytułów, jednak, jak poprzednio, nie będzie można ich odebrać od razu. Kiedy i co dodamy do naszej wirtualnej biblioteki gier?

Baldur’s Gate: Enhanced Edition (2 marca 2023 roku)

Pierwszą oddaną w nasze ręce grą będzie remake jednej z najlepszych gier RPG, która zadebiutowała w 1998 roku. Edycja Enhanced nie jest jednak tak stara, jak jej pierwowzór – nowa wersja otworzyła tytułowe wrota ponownie pod koniec listopada 2012 roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem graczy. Nawet teraz oceniana jest bardzo pozytywnie, a ostatnie recenzje na Steam są wręcz przytłaczająco dobre!

Adios (9 marca 2023 roku)

Kiedy dzień kobiet się skończy, a osobom, które zapomniały o prezentach uda się przeżyć, to będzie na nich czekała nagroda w postaci Adios. Nad wyraz adekwatny tytuł – nie wiem, czy to zamierzona decyzja, jednak jeśli tak, to chylę czoła przed działem marketingu Amazon! W grze wcielimy się w hodowcę świń, który ma dość pozbywania się ciał dla mafii. Będziemy więc musieli podjąć kilka ważnych decyzji, które wpłyną na naszą przyszłość (lub zupełnie nas jej pozbawią). Gra dostępna była w Epic Games Store, w ramach darmowego rozdawnictwa, więc jeśli Wam umknęła (tak jak mnie), to Amazon daje nam drugą szansę!

I am Fish (9 marca 2023 roku)

Ta wizualnie przyjemna produkcja pozwala nam spojrzeć na świat z perspektywy ryby (niespodziewane, prawda?). Gra opiera się na fizyce, a fabuła, jeśli można to tak nazwać, oscyluje wokół 4 rybich przyjaciół, którzy zostali rozdzieleni i teraz pragną uciec do oceanu. No i rzecz jasna ponownie się spotkać. Fani symulatora kozy i innych produkcji tego typu prawdopodobnie będą tym tytułem najbardziej zaintrygowani ;)

Faraway 3: Arctic Escape (16 marca 2023 roku)

Oto propozycja dla fanów wszelkiego rodzaju gier logicznych. Rozwiązywanie łamigłówek w dalekiej, arktycznej lokacji przypadło do gustu wielu graczom. Jest to trzecia i ostatnia część serii Faraway. Jeśli nie możecie się doczekać połowy marca i pragniecie już zmierzyć się z puzzlami, to macie taką możliwość! Gra jest bowiem dostępna do pobrania nieodpłatnie w Google Play.

Book of Demons (23 marca 2023 roku)

Księga demonów będzie dostępna w trzecim tygodniu marca i prawdopodobnie przypadnie do gustu fanom karcianek. Jest to bowiem oparta na systemie kart produkcja RPG z hordami demonów w roli głównej. Twórcy chwalą się, że w tej grze to gracz decyduje o kolejności questów, które wypełni na drodze do wyzwolenia Papierowersum od Arcydemona! Tytuł może pochwalić się bardzo pozytywnymi ocenami graczy i zdecydowanie warto go wypróbować (w końcu jest za darmo!).

Peaky Blinders: Mastermind (23 marca 2023 roku)

Wraz z Book of Demons, gracze dostaną w swoje ręce produkcję, której akcja ma miejsce w tym samym uniwersum, co ciepło przyjętego serialu gangsterskiego. Nawet częściowo się z nim łączy, gdyż jest to prequel historii, którą fani serialu znają z małego ekranu. Fani strzelania i otwartego świata, znanego z serii Mafia czy Grand Theft Auto, raczej nie będą tym tytułem zachwyceni. Produkcja opiera się bowiem na zagadkach logicznych…

City Legends: Trapping in Mirror – Collector’s Edition (30 marca 2023 roku)

Edycja kolekcjonerska gry logicznej, w której wcielamy się w pisarza. Nasza książka o zakonie wiedźm odniosła sukces sprzedażowy i po dostaniu intratnej propozycji od dużego wydawcy, chcemy napisać historię Krwawej Mary. Wyruszamy więc do Pensylwanii, gdzie akurat na wystawie jest autentyczne lustro Marysi i stajemy w obliczu dość niewygodnej prawdy. Legendy o krwiożerczej kobiecie z lustra wcale nie są zmyślone! Brzmi niczym materiał na survival horror pokroju Outlast czy Amnesii, ale (niestety) nie jest tej grze do wspomnianych produkcji nawet blisko…

Dzień kobiet pod znakiem… No właśnie, czego?

Biorąc pod uwagę dostępne produkcje, można by rzec, iż marcowe święto kojarzy się naszemu drogiemu Amazonowi z demonami. Spokojnie, to tylko jedna z możliwych interpretacji – przez wzgląd na sporą liczbę gier logicznych, możemy również przypuszczać, iż Bezos daje znak, że kobiety są intelektualistkami najwyższej klasy! Jest także opcja, że bez sensu i na siłę doszukuję się czegoś, co zwyczajnie nie istnieje. Chociaż ostatnio jest to chyba dość popularne zjawisko, nieprawdaż…?