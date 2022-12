Xiaomi pokazało smartfony z serii Redmi K60. Mocna specyfikacja w przyjemnej cenie

Z pewnością wiele osób czekało do końca tego roku, aby zobaczyć nowe smartfony Xiaomi z serii Redmi K60. Trzeba przyznać, że zapowiadają się one naprawdę obiecująco i prawdopodobnie firmie udało się spełnić oczekiwania większości fanów.

Redmi K60 Pro

Nowy smartwatch, smartopaska i słuchawki chińskiego producenta mogą okazać się jedną z ciekawszych propozycji dla osób, które poszukują dobrego sprzętu w naprawdę atrakcyjnej cenie. To jednak nie one były największymi gwiazdami ostatniego dużego wydarzenia. Event był poświęcony głównie nowym smartfonom, w założeniach mającym łączyć dużą wydajność z dobrą ceną.

Najwyżej z zaprezentowanych modeli znajduje się Redmi K60 Pro. Wyposażony jest on w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3200 × 1440 pikseli. Maksymalne odświeżanie wynosi tutaj 120 Hz, a dodatkowo osiąga on jasność na poziomie 1400 nitów, co jak najbardziej powinno umożliwić wygodne korzystanie w słońcu.

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, a więc na brak mocy raczej nikt nie będzie narzekał. Do tego, zależnie od wybranej wersji, otrzymujemy 8 lub 16 GB RAM.

Producent chwali się jeszcze dobrym zestawem zastosowanych kamer. Z tyłu znalazł się obiektyw 50 Mpix z sensorem Sony IMX800, OIS i EIS. Dodatkowo kamera wspomagana jest sztuczną inteligencją, aby dostarczyć możliwie jak najlepszych zdjęć. Do tego dochodzi obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z kolei przednia kamerka ma 16 Mpix.

Na pokładzie modelu Redmi K60 Pro znajdziemy również akumulator o pojemności 5000 mAh, a procesem ładowania zarządza autorski chip Xiaomi Surge P1. To on pozwala na ładowanie z mocą 120 W, a czas ładowania od 0 do 100% to tylko 19 minut.

Smartfon w Chinach został wyceniony na 3299 juanów (około 2086 złotych) za wariant 8/128 GB i 4599 juanów (około 2908 złotych) za wersję 16/512 GB.

Redmi K60

Dla trochę mniej wymagających klientów skierowany jest Redmi K60 (ten bez „Pro” na końcu). Tutaj również mamy 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3200 × 1440 pikseli, a dodatkowo obudowa wygląda bardzo podobnie.

Różnice dotyczą jednak m.in. zastosowanego procesora. W modelu K60 mamy układ Snapdragon 8+ Gen 1. Co prawda, zestaw obiektywów z tyłu na pierwszy rzut oka prezentuje się identycznie, ale warto zauważyć, że główny obiektyw to 64 Mpix z OIS. Dwa pozostałe, tworzące mu obiektywy, to już to same – ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Z kolei do selfie przeznaczona jest przednia kamerka 16 Mpix.

Z jednej strony, maksymalna moc ładowania jest niższa i wynosi 67 W, ale z drugiej w obudowie znalazł się większy akumulator. W Redmi K60 mamy bowiem akumulator o pojemności 5500 mAh.

Ceny przedstawiają się następująco: wariant 8/128 GB za 2499 juanów (około 1579 złotych) i wersja 16/512 GB za 3599 juanów (około 2274 złotych).

Redmi K60E

Na koniec został nam jeszcze Redmi K60E, a więc przejdźmy do tego modelu. Ponownie ekran to 6,67-calowy AMOLED o rozdzielczości 3200 × 1440 pikseli. Nie zabrakło tutaj odświeżania 120 Hz. Niższa jest jednak maksymalna jasność, która wynosi 1200 nitów.

Różnice dotyczą również zastosowanego procesora. Nie mamy do czynienia ze Snapdragonem, ale z nowym układem MediaTek Dimensity 8200. Do tego dochodzi 8 GB RAM i 128 GB na dane użytkownika. Pojemność akumulatora to z kolei 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 67 W.

Umieszczony z tyłu aparat składa się z trzech obiektywów. Główny to 48 Mpix, a dwa pozostałe to ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Selfie wykonany natomiast przednią kamerką 20 Mpix.

Ceny Redmi K60E startują od 2199 juanów, czyli około 1390 złotych.