Xiaomi 13 Pro właśnie stał się 15 mln razy ciekawszy

Prace nad Xiaomi 13 Pro są już na ukończeniu i od oficjalnej premiery tego smartfona dzieli nas ostatnia prosta. Od początku było wiadomo, że nadchodzący flagowiec zwróci na siebie uwagę wymagających użytkowników, ale teraz nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Specyfikacja aparatu w Xiaomi 13 Pro będzie robiła wrażenie

Chiński gigant nieustannie podnosi sobie poprzeczkę. Kilka miesięcy temu oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie współpracy z legendarną marką fotograficzną z Niemiec, Leicą. Jednym z pierwszych smartfonów, korzystających z niej, jest Xiaomi 12S Ultra, który co prawda nie trafi do sprzedaży w Europie, ale trudno przejść obok niego obojętnie, z uwagi na fakt, że jest to jeden z pierwszych i wciąż niewielu flagowców na rynku z aparatem z 1-calową matrycą.

Sensor tego typu znajduje się też na pokładzie Sharp AQUOS R6, Sharp AQUOS R7, Leica Leitz Phone 1 i Sony Xperia PRO-I. Jak donosi Yogesh Brar, następnym na liście będzie Xiaomi 13 Pro – aparat główny zostanie uzbrojony w 1-calową matrycę Sony IMX989 o rozdzielczości 50 Mpix. Producent podawał, że jej opracowanie z Sony kosztowało 15 mln dolarów. Obok niego znajdą się jeszcze dwa 50 Mpix aparaty: z obiektywem ultraszerokokątnym i tzw. teleobiektyw. Teraz więc już nie dziwi, dlaczego wyspa na tyle smartfona może być tak duża.

Aparat na przodzie nie będzie już tak „spektakularny”, gdyż w jego przypadku producent zdecydował się na użycie sensora o rozdzielczości 32 Mpix, co na nikim nie robi już wrażenia. Z pewnością firma wykorzysta tu technologię łączenia pikseli, co będzie skutkowało lepszymi zdjęciami w trudniejszych warunkach oświetleniowych i niższą rozdzielczością fotografii.

Specyfikacja Xiaomi 13 Pro ujawniona przed premierą

Yogesh Brar nie ograniczył się jednak tylko do podania specyfikacji aparatów w nadchodzącym flagowcu chińskiego giganta. Informator ujawnił również, że Xiaomi 13 Pro zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz E6 z matrycą LTPO o rozdzielczości 2K, a także trzy procesory: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz Surge C2 i Surge P2.

Smartfon zasili akumulator o pojemności 4800 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 120 W, a całość ma fabrycznie pracować na systemie Android 13 z MIUI 14. Do sprzedaży trafią konfiguracje z 8 GB i 12 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Data premiery Xiaomi 13 Pro nie jest jeszcze znana, ale mamy pewność, że smartfon zadebiutuje jeszcze w 2022 roku, przynajmniej w Chinach, bo na rynku globalnym dopiero na początku 2023.