Nic nie przebije wydajności procesorów Apple? Qualcomm jest innego zdania

Jesteśmy po premierze nowych iPhone’ów 14, które wzbudzają wiele emocji. Jedną z nowości w modelach z dopiskiem Pro jest nowy układ Apple Bionic A16, który jest w chwili obecnej najwydajniejszym układem stosowanym w smartfonach. Według plotek, Qualcomm ma w planach zmienić ten stan rzeczy już niebawem – nowy Snapdragon 8 Gen 2 ma być superwydajny i przebić możliwości produktu Apple.

Snapdragon 8 Gen 2 przyniesie zastrzyk wydajności

Nie da się ukryć, że ostatnie najmocniejesze i flagowe procesory Qualcomma nie należały do najbardziej udanych procesorów. Zarówno Snapdragon 888, jak i Snapdragon 8 Gen 1 mają tendencję do nadmiernego wydzielania ciepła, a ich wydajność energetyczna pozostawia sporo do czynienia. Sytuacja nieco poprawiła się wraz z debiutem Snapdragona 8+ Gen 1, który przyniósł w powyższych tematach nieco poprawek.

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (fot. Qualcomm)

Jednocześnie nie można odmówić wszystkim tym układom sporego potencjału – są to flagowe układy amerykańskiego producenta, które pod względem mocy obliczeniowej reprezentują najwyższą półkę. Niestety, układy te nadal pozostawały w tyle za tym, co oferowało Apple. Teraz, po premierze układu Apple Bionic A16 stosowanego w iPhone 14 Pro, ten dystans jest jeszcze większy.

Pojawiają się jednak plotki, że Snapdragon 8 Gen 2 ma przynieść sporo usprawnień. Największym ulepszeniem ma okazać się znaczący wzrost wydajności. Z takimi rewelacjami przychodzi znany leakster Digital Chat Station, który niejednokrotnie prezentował trafne informacje przedpremierowo.

Twierdzi on, że nowy chip, który ma być powszechnie stosowany we flagowych smartfonach 2023 roku, wyposażony będzie w wysoko taktowane rdzenie. Potencjalnie mówi się o zegarze taktowanym nawet 3,5 GHz. Jest to zatem wzrost o ponad 9% względem poprzednika.

Leakster sugeruje jednak, że prawdziwy przypływ mocy zobaczymy w kwestiach dotyczących procesora graficznego. Niewykluczone, że nowy Snapdragon 8 Gen 2 będzie w stanie przebić chip Bionic A16 pod względem wydajności GPU – nie da się ukryć, że byłby to spory wyczyn i jednocześnie duża niespodzianka.

Wygląda też na to, że nowy procesor nadal byłby produkowany w 4-nanometrowym procesie technologicznym TSMC. To akurat wcale nie jest taka zła wiadomość, gdyż w porównaniu do procesu Samsunga widać sporą poprawę – szczególnie w kwestii efektywności energetycznej.

Premiera jeszcze w tym roku

Qualcomm ma zorganizować Snapdragon Summit jeszcze w listopadzie tego roku. Zakładamy, że na tym wydarzeniu zostanie zaprezentowany układ Snapdragon 8 Gen 2. Jest to o tyle prawdopodobne, że pojawiły się plotki o tym, że w tym roku OnePlus ma ogłosić nowy, flagowy smartfon napędzany najnowszym procesorem Qualcomma. Wiemy również, że na początku 2023 roku również Samsung pokaże serię Galaxy S23, której sercem będzie właśnie Snapdragon 8 Gen 2.

Nadchodzący OnePlus 11 Pro dostanie najprawdopodobniej procesor Snapdragon 8 Gen 2

Pozostało nam zatem parę miesięcy, zanim usłyszymy cokolwiek oficjalnego. Do tego czasu z pewnością pojawią się kolejne informacje i przecieki, o których będziemy Was informować. Jeśli jednak plotki się potwierdzą, to będzie to jeden z największych skoków wydajnościowych pomiędzy generacjami od bardzo dawna.