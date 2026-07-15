iPhone 16 Pro Max aparat
iPhone 16 Pro Max (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
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Twój iPhone szybko się rozładowuje? Ta promocja rozwiąże Twój problem

Natalia Kania-Kuc·
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Promocje
Twój iPhone szybko się rozładowuje? Ta promocja rozwiąże Twój problem

Jeśli Twój iPhone szybko się rozładowuje to ta promocja jest dla Ciebie. Z okazji trwających wakacji wymiana baterii w iPhonie jest teraz tańsza.

Wymiana baterii w iPhonie dostępna teraz w korzystniejszej cenie

Sieć sklepów iSpot zaanonsowała wakacyjną promocję, w ramach której możesz wymienić akumulator swojego iPhone’a o 100 złotych taniej. Co ważne – wcale nie musisz odwiedzać salonu lub Centrum Serwisowego iSpot. Możesz również przygotować swój sprzęt (m.in. zrobić kopię zapasową, usunąć produkt z konta iCloud i naładować urządzenie), a następnie wypełnić formularz i nadać urządzenie.

Ceny wymiany baterii różnią się w zależności od modelu. Cennik prezentuje się następująco:

  • seria iPhone 11:
    • iPhone 11 – za 330 złotych (zamiast 430 złotych).
  • seria iPhone 12:
    • iPhone 12 – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
    • iPhone 12 mini – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
    • iPhone 12 Pro – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
    • iPhone 12 Pro Max – za 350 złotych (zamiast 450 złotych).
  • seria iPhone 13:
    • iPhone 13 – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
    • iPhone 13 mini – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
    • iPhone 13 Pro – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
    • iPhone 13 Pro Max – za 350 złotych (zamiast 450 złotych).
  • seria iPhone 14:
    • iPhone 14 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
    • iPhone 14 Pro – za 400 złotych (zamiast 500 złotych),
    • iPhone 14 Pro Max – za 400 złotych (zamiast 500 złotych).
  • seria iPhone 15:
    • iPhone 15 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
    • iPhone 15 Plus – za 400 złotych (zamiast 500 złotych),
    • iPhone 15 Pro – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
    • iPhone 15 Pro Max – za 400 złotych (zamiast 500 złotych).
  • seria iPhone 16:
    • iPhone 16e – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
    • iPhone 16 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
    • iPhone 16 Plus – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
    • iPhone 16 Pro – za 450 złotych (zamiast 550 złotych),
    • iPhone 16 Pro Max – za 450 złotych (zamiast 550 złotych).

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku. iSpot wspomina, że akcja nie obejmuje modelu iPhone 14 Plus z powodu ograniczonej dostępności części zamiennych. Termin wymiany wynosi około 7 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do serwisu.

Jeszcze więcej usług iSpot dla odświeżenia Twojego iPhone’a

Przekazując swojego iPhone’a do serwisu, aby wymienić baterię, możesz przy okazji skorzystać z dodatkowych usług określanych przez iSpot jako SPA dla iPhone’a.

Wśród nich warto wspomnieć o:

  • czyszczeniu zewnętrznego głośnika rozmów i mikrofonów w iPhonie (potwierdzone wynikami testów) – za 69 złotych,
  • czyszczeniu portu lighting lub USB-C w sprzętach iOS (potwierdzone wynikami testów) – za 69 złotych,
  • kompleksowym zewnętrznym czyszczeniu i dezynfekcji iPhone’a (potwierdzone wynikami testów) – za 149 złotych,
  • czyszczeniu przycisków w sprzętach iOS (potwierdzone wynikami testów) – za 59 złotych,
  • odtworzeniu oprogramowania iOS – za 129 złotych.
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