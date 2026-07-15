Twój iPhone szybko się rozładowuje? Ta promocja rozwiąże Twój problem

Jeśli Twój iPhone szybko się rozładowuje to ta promocja jest dla Ciebie. Z okazji trwających wakacji wymiana baterii w iPhonie jest teraz tańsza.

Wymiana baterii w iPhonie dostępna teraz w korzystniejszej cenie

Sieć sklepów iSpot zaanonsowała wakacyjną promocję, w ramach której możesz wymienić akumulator swojego iPhone’a o 100 złotych taniej. Co ważne – wcale nie musisz odwiedzać salonu lub Centrum Serwisowego iSpot. Możesz również przygotować swój sprzęt (m.in. zrobić kopię zapasową, usunąć produkt z konta iCloud i naładować urządzenie), a następnie wypełnić formularz i nadać urządzenie.

Ceny wymiany baterii różnią się w zależności od modelu. Cennik prezentuje się następująco:

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku. iSpot wspomina, że akcja nie obejmuje modelu iPhone 14 Plus z powodu ograniczonej dostępności części zamiennych. Termin wymiany wynosi około 7 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do serwisu.

Jeszcze więcej usług iSpot dla odświeżenia Twojego iPhone’a

Przekazując swojego iPhone’a do serwisu, aby wymienić baterię, możesz przy okazji skorzystać z dodatkowych usług określanych przez iSpot jako SPA dla iPhone’a.

Wśród nich warto wspomnieć o: