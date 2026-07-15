Twój iPhone szybko się rozładowuje? Ta promocja rozwiąże Twój problem

Jeśli Twój iPhone szybko się rozładowuje to ta promocja jest dla Ciebie. Z okazji trwających wakacji wymiana baterii w iPhonie jest teraz tańsza.
Wymiana baterii w iPhonie dostępna teraz w korzystniejszej cenie
Sieć sklepów iSpot zaanonsowała wakacyjną promocję, w ramach której możesz wymienić akumulator swojego iPhone’a o 100 złotych taniej. Co ważne – wcale nie musisz odwiedzać salonu lub Centrum Serwisowego iSpot. Możesz również przygotować swój sprzęt (m.in. zrobić kopię zapasową, usunąć produkt z konta iCloud i naładować urządzenie), a następnie wypełnić formularz i nadać urządzenie.
Ceny wymiany baterii różnią się w zależności od modelu. Cennik prezentuje się następująco:
- seria iPhone 11:
- iPhone 11 – za 330 złotych (zamiast 430 złotych).
- seria iPhone 12:
- iPhone 12 – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
- iPhone 12 mini – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
- iPhone 12 Pro – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
- iPhone 12 Pro Max – za 350 złotych (zamiast 450 złotych).
- seria iPhone 13:
- iPhone 13 – za 350 złotych (zamiast 450 złotych),
- iPhone 13 mini – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
- iPhone 13 Pro – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
- iPhone 13 Pro Max – za 350 złotych (zamiast 450 złotych).
- seria iPhone 14:
- iPhone 14 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
- iPhone 14 Pro – za 400 złotych (zamiast 500 złotych),
- iPhone 14 Pro Max – za 400 złotych (zamiast 500 złotych).
- seria iPhone 15:
- iPhone 15 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
- iPhone 15 Plus – za 400 złotych (zamiast 500 złotych),
- iPhone 15 Pro – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
- iPhone 15 Pro Max – za 400 złotych (zamiast 500 złotych).
- seria iPhone 16:
- iPhone 16e – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
- iPhone 16 – za 360 złotych (zamiast 460 złotych),
- iPhone 16 Plus – za 330 złotych (zamiast 430 złotych),
- iPhone 16 Pro – za 450 złotych (zamiast 550 złotych),
- iPhone 16 Pro Max – za 450 złotych (zamiast 550 złotych).
Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku. iSpot wspomina, że akcja nie obejmuje modelu iPhone 14 Plus z powodu ograniczonej dostępności części zamiennych. Termin wymiany wynosi około 7 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do serwisu.
Jeszcze więcej usług iSpot dla odświeżenia Twojego iPhone’a
Przekazując swojego iPhone’a do serwisu, aby wymienić baterię, możesz przy okazji skorzystać z dodatkowych usług określanych przez iSpot jako SPA dla iPhone’a.
Wśród nich warto wspomnieć o:
- czyszczeniu zewnętrznego głośnika rozmów i mikrofonów w iPhonie (potwierdzone wynikami testów) – za 69 złotych,
- czyszczeniu portu lighting lub USB-C w sprzętach iOS (potwierdzone wynikami testów) – za 69 złotych,
- kompleksowym zewnętrznym czyszczeniu i dezynfekcji iPhone’a (potwierdzone wynikami testów) – za 149 złotych,
- czyszczeniu przycisków w sprzętach iOS (potwierdzone wynikami testów) – za 59 złotych,
- odtworzeniu oprogramowania iOS – za 129 złotych.