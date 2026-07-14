Mózg cyfrowej Europy w Polsce. Rząd podjął ważną decyzję

Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów umożliwi udział w europejskim programie Gigafabryk AI. To ważna decyzja, która może przynieść ogromne inwestycje w Polsce, a przynajmniej tak twierdzi nasz rząd.

Rząd dał zielone światło dla Gigafabryki AI w Polsce

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Unia Europejska postanowiła zostać światowym liderem AI. Przyjęty plan zakłada m.in. budowę Gigafabryk AI na terenie wspólnoty. Polska chce w tym uczestniczyć i to jako jeden z krajów, w którym Gigafabryka AI powstanie.

W celu zrealizowania powyższego, ambitnego planu Rada Ministrów przyjęła uchwałę i podjęła decyzję mającą zapewnić gwarancję zakupu części mocy obliczeniowej przyszłej infrastruktury AI – to jeden z warunków udziału Polski w unijnym projekcie. Rząd zakłada, że całe przedsięwzięcie zapewni firmom, naukowcom i administracji dostęp do dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług z zakresu AI.

Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld złotych, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt. W założeniach nowa infrastruktura umożliwi rozwój i wdrażanie rozbudowanych i wymagających modeli AI, a także ich zastosowanie w ochronie zdrowia, przemyśle, cyberbezpieczeństwie, administracji publicznej i badaniach naukowych.

Ponadto na powstaniu Gigafabryki AI mają skorzystać też mniejsi gracze – startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą oni mogli korzystać z dostępu do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa mogłaby okazać się niemożliwa.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Jakie są dalsze plany polskiego rządu?

Owszem, uchwała została przyjęta, ale co dalej? Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że prowadzi już uzgodnienia z EuroHPC JU (unijna inicjatywa dotycząca rozwój infrastruktury superkomputerowej HPC, AI oraz kwantowej), które dotyczą dokumentacji programu oraz rozmów z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach Gigafabryk AI.

W związku z tym, że cały projekt jest wspólnym dziełem UE, to rozmowy obejmują chociażby wzajemne deklaracje zakupu usług AI. W ten sposób Polska chce jeszcze bardziej zwiększyć szanse na powstanie Gigafabryki AI.

Na podjęcie ostatecznych decyzji musimy jeszcze poczekać. Warto dodać, że harmonogram EuroHPC JU zakłada ogłoszenie europejskiego postępowania w lipcu 2026 roku. Następnie konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert. Z kolei podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami ma odbyć się na początku 2027 roku. Jeśli chodzi o uruchomienie Gigafabryk AI, to prawdopodobną datą jest ponoć 2028 rok.

Należy wiedzieć, że EuroHPC JU w pierwszej fazie planuje siedem Gigafabryk AI – cztery projekty o średniej skali (Lot 1) oraz trzy dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1.