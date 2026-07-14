Mózg cyfrowej Europy w Polsce. Rząd podjął ważną decyzję

Uchwała przyjęta przez Radę Ministrów umożliwi udział w europejskim programie Gigafabryk AI. To ważna decyzja, która może przynieść ogromne inwestycje w Polsce, a przynajmniej tak twierdzi nasz rząd.
Rząd dał zielone światło dla Gigafabryki AI w Polsce
Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że Unia Europejska postanowiła zostać światowym liderem AI. Przyjęty plan zakłada m.in. budowę Gigafabryk AI na terenie wspólnoty. Polska chce w tym uczestniczyć i to jako jeden z krajów, w którym Gigafabryka AI powstanie.
W celu zrealizowania powyższego, ambitnego planu Rada Ministrów przyjęła uchwałę i podjęła decyzję mającą zapewnić gwarancję zakupu części mocy obliczeniowej przyszłej infrastruktury AI – to jeden z warunków udziału Polski w unijnym projekcie. Rząd zakłada, że całe przedsięwzięcie zapewni firmom, naukowcom i administracji dostęp do dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług z zakresu AI.
Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld złotych, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt. W założeniach nowa infrastruktura umożliwi rozwój i wdrażanie rozbudowanych i wymagających modeli AI, a także ich zastosowanie w ochronie zdrowia, przemyśle, cyberbezpieczeństwie, administracji publicznej i badaniach naukowych.
Ponadto na powstaniu Gigafabryki AI mają skorzystać też mniejsi gracze – startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Będą oni mogli korzystać z dostępu do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa mogłaby okazać się niemożliwa.
Jakie są dalsze plany polskiego rządu?
Owszem, uchwała została przyjęta, ale co dalej? Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że prowadzi już uzgodnienia z EuroHPC JU (unijna inicjatywa dotycząca rozwój infrastruktury superkomputerowej HPC, AI oraz kwantowej), które dotyczą dokumentacji programu oraz rozmów z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach Gigafabryk AI.
W związku z tym, że cały projekt jest wspólnym dziełem UE, to rozmowy obejmują chociażby wzajemne deklaracje zakupu usług AI. W ten sposób Polska chce jeszcze bardziej zwiększyć szanse na powstanie Gigafabryki AI.
Na podjęcie ostatecznych decyzji musimy jeszcze poczekać. Warto dodać, że harmonogram EuroHPC JU zakłada ogłoszenie europejskiego postępowania w lipcu 2026 roku. Następnie konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert. Z kolei podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami ma odbyć się na początku 2027 roku. Jeśli chodzi o uruchomienie Gigafabryk AI, to prawdopodobną datą jest ponoć 2028 rok.
Należy wiedzieć, że EuroHPC JU w pierwszej fazie planuje siedem Gigafabryk AI – cztery projekty o średniej skali (Lot 1) oraz trzy dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1.