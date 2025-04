mObywatel wzbogacił się o wyczekiwaną funkcję. W odpowiedzi na straszną tragedię

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś o dodaniu do aplikacji mObywatel kolejnej funkcji. Była ona wyczekiwana przez wiele osób. W jaki sposób z niej skorzystać i w jakich sytuacjach może się przydać?

Aplikacja mObywatel zyskała funkcję weryfikacji uprawnień kierowcy

Nowo dodaną funkcję można traktować jako odpowiedź na tragedię, jaka miała miejsce na początku 2025 roku, kiedy to kurier śmiertelnie potrącił nastolatka na przejściu dla pieszych. Jak się okazało – nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdów.

Od dziś dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel o numerze 4.55, po zainstalowaniu której użytkownicy dostaną do dyspozycji funkcję weryfikacji uprawnień kierowcy. Jak powiedział wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski, dzięki nowej usłudze Uprawnienia kierowcy użytkownik aplikacji widzi informacje z systemu CEPiK w kilka sekund. Wystarczy wpisać dane sprawdzanej osoby oraz numer blankietu jej dokumentu w mObywatelu.

Udostępnianie aktualizacji już się rozpoczęło – według zapewnień Ministerstwa Cyfryzacji powinna być ona dostępna dla wszystkich użytkowników do 7 kwietnia 2025 roku.

Jak sprawdzić uprawnienia kierowcy w aplikacji mObywatel?

Aby zweryfikować uprawnienia do kierowania pojazdów, należy uruchomić aplikację i wybrać usługę o nazwie Uprawnienia kierowcy, a następnie wprowadzić imię, nazwisko i numer blankietu w odpowiednich polach. Później wystarczy dotknąć przycisk z napisem Sprawdź uprawnienia, aby zobaczyć:

status blankietu,

datę jego ważności,

organ wydający dokument,

kategorię uprawnień

oraz datę ważności uprawnień.

Usługa Uprawnienia kierowcy pozwala sprawdzić dane i status prawa jazdy, tymczasowego prawa jazdy oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem.

W jakich sytuacjach może przydać się funkcja weryfikacji uprawnień w aplikacji mObywatel?

Przede wszystkim może się ona przydać pracodawcom – dzięki niej będą mogli zapobiec wyjechaniu na drogi osobom bez niezbędnych uprawnień (również w sytuacji, gdy przedstawią dokument o „wątpliwej wiarygodności”). Ponadto mogą z niej skorzystać użytkownicy przed użyczeniem swojego pojazdu innej osobie.

Funkcja weryfikacji uprawnień może znaleźć zastosowanie również w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego lub kolizji – dzięki niej wszyscy uczestnicy będą mogli potwierdzić swoje uprawnienia w razie wątpliwości.