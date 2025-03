Nowa funkcja w mObywatelu spodoba się nie tylko zapominalskim

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel zapewnia możliwość samodzielnej zmiany kodu PIN do podpisu osobistego. Jest to spore ułatwienie nie tylko dla zapominalskich.

Zmiana kodu PIN2 w aplikacji mObywatel

mObywatel to jedna z lepszych aplikacji stworzonych przez rząd. Otrzymujemy zestaw przydatnych funkcji, a to wszystko podane w formie całkiem dobrze napisanego kodu. Co więcej, widać, że jej rozwój traktowany jest ze sporym priorytetem – często słyszymy o wprowadzeniu nowych funkcji.

Tym razem użytkownicy dostali funkcję samodzielnej zmiany kodu PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2). Dzięki temu możliwe jest odblokowanie certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie. Należy tutaj wspomnieć, że w zeszłym miesiącu aplikacja mObywatel wzbogaciła się o cyfrowe podpisywanie dokumentów.

Warto wyjaśnić, że właściciel e-dowodu samodzielnie nadaje wspomniany PIN2 w trakcie odbioru dowodu osobistego w urzędzie i powinien go zapamiętać. Niestety, z tym zapamiętywaniem różnie bywa. Niektórym też zdarza się po prostu pomylić kod podczas wpisywania. Szczególnie narażone są osoby, które mają kilka kodów w różnych usługach i aplikacjach, a wszystkie starają się zapamiętać. Owszem, takie podejście jest bezpieczne, ale może przyczynić się do pomyłek podczas prób podania jednego z używanych kodów.

Trzykrotne wpisanie błędnego kodu PIN2 powoduje zablokowanie certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie. Wówczas, aby dokonać odblokowania, potrzebny jest PUK, czyli kod nadawany automatycznie i wydawany w kopercie podczas odbioru e-dowodu.

Dotychczas w celu zmiany PIN2, oprócz posiadania kodu PUK, musieliśmy jeszcze wybrać się na wizytę do urzędu lub skorzystać z oprogramowania E-dowód menedżer na komputerze i czytnika e-dowodu albo sięgnąć po aplikację eDO App na urządzeniu mobilnym.

Natomiast teraz odblokowania i zmiany PIN2 można dokonać samodzielnie w funkcji Podpisz dokument w aplikacji mObywatel. Tutaj też musimy użyć kodu PUK, więc warto go dobrze zabezpieczyć od razu po otrzymaniu.

Jak zmienić PIN2 w aplikacji mObywatel?

Przede wszystkim musimy zacząć od przygotowania kodu PUK. Jeśli go nie pamiętamy, należy znaleźć kopertę z kodem. Powinniśmy też uważać podczas jego wpisywania, bowiem trzykrotne złe wprowadzenie tego kodu skutkuje trwałym zablokowaniem certyfikatu.

W celu zmiany kodu PIN2 i odblokowania certyfikatu należy:

Przejść do funkcji Podpisz dokument w aplikacji mObywatel i dodać dokument PDF przeznaczony do podpisu. Wpisać numer CAN e-dowodu. To 6 cyfr w prawym dolnym rogu dokumentu na stronie ze zdjęciem. W kolejnym kroku pojawi się prośba o podanie kodu PIN do podpisu osobistego (tzw. PIN2). Teraz musimy wybrać opcję: Nie pamiętasz PIN-u lub PIN jest zablokowany? Po wybraniu tej opcji zostaniemy poproszeni o podanie kodu PUK. Po poprawnym wpisaniu kodu PUK pojawią się pola, w których należy wpisać nowy kod PIN2. Użytkownik zostanie poproszony o zatwierdzenie nowego kodu PIN2. Należy przyłożyć e-dowód do anteny NFC w smartfonie – zatwierdzenie wymaga nawiązania połączenia pomiędzy urządzeniem a warstwą elektroniczną dokumentu. Po zatwierdzeniu kodu można kontynuować podpisywanie wcześniej dodanego dokumentu. Nie trzeba rozpoczynać całego procesu od początku. Oczywiście podczas prośby o PIN2 wpisujemy już nowy, zatwierdzony kod.

Przedstawiona nowość wprowadzana jest w wersji 4.54. Aplikację mObywatel pobierzecie z Google Play (Android) i App Store (iOS).