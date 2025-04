Latarnik wyborczy 2025 już dostępny. Sprawdź, na kogo zagłosować

Czas nieuchronnie biegnie, przez co do wyborów Prezydenta RP, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja, pozostało już tylko nieco ponad trzy tygodnie. Przyjdzie nam wtedy zdecydować, kto zostanie tak zwaną głową Państwa na najbliższych pięć lat, a wyboru będziemy dokonywać spośród trzynastu kandydatów. Na kogo więc zagłosować i czyje poglądy są nam najbliższe? W decyzji pomóc może dostępny już Latarnik Wyborczy.

Latarnik Wyborczy na pomoc niezdecydowanym

Gdyby jakimś cudem ktoś jeszcze nie był wtajemniczony, czym w ogóle jest Latarnik Wyborczy, to już spieszę z wyjaśnieniem. Jest to – w dużym uogólnieniu – narzędzie zbudowane w formie quizu, pozwalające łatwo porównać nasze poglądy z poglądami przedstawianymi przez kandydatów, których komitety uzupełniają odpowiedzi na identyczny zestaw pytań.

Jak to działa? Po wejściu na stronę Latarnik Wyborczy, wybieramy opcję rozpocznij test, po czym zostajemy dokładnie poinstruowani, co należy robić. Test składa się z łącznie dwudziestu bardzo zwięźle i prosto sformułowanych pytań (a w zasadzie stwierdzeń) odnoszących się do różnych dziedzin polityki, na które musimy odpowiedzieć wybierając jedną z trzech opcji: zgadzam się, nie zgadzam się albo nie mam zdania.

Oprócz tego, po każdym zaznaczeniu odpowiedzi, Latarnik Wyborczy dopytuje nas, czy dana kwestia jest dla nas bardzo ważna – tu odpowiadamy tylko poprzez wybór pozycji tak lub nie.

W razie, gdybyśmy jakiejś kwestii nie rozumieli, albo chcieli po prostu upewnić się, czy aby na pewno właściwie interpretujemy dane stwierdzenie, pomocą służy nam opcja wyjaśnienie stwierdzenia ulokowana nad pytaniem. Tam znajdziemy już znacznie bardziej rozbudowany opis, wraz z przykładami odnoszącymi się do obecnej polityki. Możemy też oczywiście wracać do poprzednich pytań w dowolnym momencie testu.

Po przejściu przez wszystkie dwadzieścia pytań (co zajmuje z reguły dosłownie kilkanaście minut), Latarnik Wyborczy wyświetli nam procentową zgodność naszych odpowiedzi z odpowiedziami poszczególnych kandydatów. Im wyższy wynik przy danym kandydacie, tym – teoretycznie – większa zgodność poglądów. Oprócz tego, klikając w zdjęcie kandydata możemy podejrzeć wszystkie jego odpowiedzi porównane obok naszych.

zrzuty ekranu: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

I tutaj od razu – gwoli ścisłości – ważna informacja. Cały ten materiał nie ma na celu choćby cienia agitacji na rzecz jakiegokolwiek kandydata. Toteż, z tego względu, celowo nie wrzucam tu zrzutów ekranu z moimi wyników testu ;).

Warto też przypomnieć, że twórcą Latarnika Wyborczego jest organizacja pozarządowa Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jest też alternatywa

Jeśli z jakichś względów Latarnik Wyborczy nie do końca pomógł Wam w podjęciu decyzji na kogo oddać swój głos, bo – na przykład – Waszym oczom ukazał się podobnie wysoki wynik dla więcej niż jednego kandydata, być warto sięgnąć do alternatywnych rozwiązań.

Tu z pomocą przychodzi portal Oko.press i przygotowany przez redakcję quiz Kompas wyborczy. Zasada działania jest podobna, choć sam test wygląda już inaczej. Tutaj znalazło się 11 pytań skategoryzowanych na dziedziny polityki (ochrona zdrowia, polityka zagraniczna itd.), a naszym zadaniem jest wybrać, do którego z podanych twierdzeń jest nam najbliżej.

O ile jednak Latarnik wyborczy składa się z większej liczby pytań, to sprawiają one wrażenie bardziej zrozumiałych, podczas gdy te w Kompasie wyborczym od Oko.press są bardziej złożone, składające się z dość rozbudowanych odpowiedzi. Niemniej jednak, chociażby z samej ciekawości warto zrobić sobie jeden oraz drugi test i porównać wyniki.

Być może akurat pomoże Wam to w mniejszym lub większym stopniu w podjęciu decyzji przy urnie podczas wyborów, które – przypomnijmy – już 18 maja. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00, a potencjalna druga tura odbędzie się 1 czerwca.