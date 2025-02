Podpisuj dokumenty cyfrowo. E-dowód i mObywatel to wszystko, czego potrzebujesz

Korzystając z aplikacji mObywatel, można teraz podpisać dokument w formacie PDF. To najnowsza funkcja udostępniona użytkownikom posiadającym dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Przyda się przy załatwianiu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.

Aplikacja mObywatel wzbogacona o cyfrowe podpisywanie dokumentów

Do tej pory podpisywanie dokumentów przy użyciu podpisu osobistego z e-dowodu można było realizować na dwa sposoby. Pierwszy wymagał specjalnego czytnika i instalacji programu E-dowód menedżer na komputerze. Drugi działał w oparciu o NFC w telefonie, ale też wymagał instalacji aplikacji – eDO App.

Teraz funkcja ta została zintegrowana z aplikacją mObywatel, więc wystarczy Ci ta jedna, a jest duża szansa, że masz ją już na smartfonie – korzysta z niej bowiem 8 milionów osób. A jeśli jeszcze jej nie masz, możesz bezpłatnie pobrać ją na telefon z Androidem (ze sklepu Google Play) lub na iPhone (poprzez App Store).

Czego potrzebujesz, by skorzystać z tej funkcji? Po pierwsze: smartfona z modułem NFC, na którym zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji mObywatel. Po drugie: dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, aktywnym certyfikatem podpisu osobistego oraz 6-cyfrowym PIN-em.

Jak podpisać dokument w aplikacji mObywatel?

Działa to tak, że musisz przygotować dokument PDF do podpisu, a następnie uruchomić aplikację i otworzyć w niej usługę Podpisz dokument. Po wybraniu pliku należy uwierzytelnić się, podając numer CAN e-dowodu oraz PIN, po czym przyłożyć dokument do plecków smartfona. Tak podpisany dokument możesz teraz zapisać i… to wszystko.

🖊️📱 Nowość w aplikacji mObywatel! Od 25 lutego 2025 roku dostępna jest funkcja Podpisz dokument. Właściciele e-dowodów z aktywnym podpisem osobistym i PIN-em mogą teraz łatwo podpisywać dokumenty PDF bezpośrednio w aplikacji, korzystając z telefonu z NFC. To szybkie i bezpieczne… pic.twitter.com/MnB2FtRLCw — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) February 25, 2025

Podpisany w ten sposób dokument PDF ma pełną moc prawną – w kontakcie z administracją publiczną taki podpis jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Inną kwestią pozostaje jego honorowanie przez osoby prywatne lub przedsiębiorstwa (obie strony muszą wówczas ustalić, czy taki podpis wystarczy, czy też nie).

To nie koniec nowości w aplikacji mObywatel

Aplikacja mObywatel jest sukcesywnie wzbogacana o nowe funkcje i rozwiązania. Zespół już teraz pracuje nad wprowadzeniem do niej legitymacji nauczyciela, komornika i osoby niepełnosprawnej, możliwości składania wniosku o dowód osobisty czy też modułu pozwalającego na założenie JDG. Zaplanowane są także legitymacje doktorantów, farmaceutów i honorowych dawców krwi, jak również opcja zawieszania i odwieszania dowodu osobistego.