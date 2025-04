Warto pobrać nową wersję mObywatela – wprowadza przydatne nowości

Ministerstwo Cyfryzacji nieustannie wprowadza nowe funkcje do aplikacji mObywatel. Najnowsza aktualizacja zdecydowanie ułatwia korzystanie z programu – dzięki niej można szybciej znaleźć szukane opcje i informacje.

Aktualizacja aplikacji mObywatel do wersji 4.56.0 wprowadza Skróty na dokumentach

Od początku 2025 roku aplikacja mObywatel otrzymała już kilka aktualizacji – między innymi odświeżono ekran logowania, wprowadzono funkcję podpisywania dokumentów, umożliwiono zmianę kodu PIN2 oraz dodano opcję weryfikacji uprawnień kierowców. W marcu 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że program, nad którym sprawuje pieczę, wzbogaci się w najbliższym czasie o 15 nowych funkcji. Właśnie dodano kolejne dwie w ramach aktualizacji do wersji 4.56.0, która została już udostępniona zarówno na Androida, jak i iOS.

Pierwsza z nich to Skróty na dokumentach. Można z nich skorzystać na przykład w przypadku mDowodu i mPrawa Jazdy. W pierwszym, po wyświetleniu dokumentu elektronicznego, bezpośrednio pod nim znajdują się cztery skróty:

Potwierdź swoje dane;

Dane dowodu osobistego;

Zastrzeż PESEL;

Pozostałe skróty – po kliknięciu tej opcji pojawią się zakładki Mandaty, Wybory i Usuń dokument.

Z kolei w przypadku przejścia do mPrawa Jazdy, wyświetlą się następujące skróty:

Potwierdź swoje dane;

Punkty karne;

Mandaty;

Usuń dokument.

Z ww. usług można również skorzystać, przechodząc do sekcji Usługi, ale dodanie funkcji Skróty na dokumentach zdecydowanie ułatwia ich znalezienie.

Łatwa zmiana PIN do podpisu osobistego w aplikacji mObywatel

Drugą z nowości, jakie przynosi najnowsza aktualizacja aplikacji mObywatel do wersji 4.56.0, jest „wygodna” zmiana PIN do podpisu elektronicznego na inny. Od teraz nie jest wymagane do tego podanie kodu PUK – wystarczy podać poprzednio używany kod PIN, który ustala się w urzędzie podczas odbioru dowodu osobistego (ma on 6 cyfr).

Aby zmienić kod PIN do podpisu osobistego na nowy, należy wejść do danych dowodu osobistego w programie (można to zrobić, korzystając z nowo wprowadzonych skrótów), a następnie wybrać opcję Zmień PIN do podpisu osobistego.

Aktualizacja aplikacji mObywatel do wersji 4.56.0 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Jeżeli nie widzisz jeszcze w aplikacji nowych funkcji, sprawdź dostępność aktualizacji w sklepie Google Play (na Androidzie) lub Apple App Store (na iOS).