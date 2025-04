Moto Buds Loop to słuchawki z kryształami Swarovskiego. Zadebiutował też nowy smartwatch

Do oferty Motoroli dołączyły słuchawki Moto Buds Loop i smartwatch Moto Watch Fit. Co ciekawe, słuchawki dostępne będą w wersji z kryształami Swarovskiego. Inteligentny zegarek natomiast to propozycja dla tych, którzy chcą dostać dobre urządzenie w możliwie najniższej cenie.

Słuchawki Moto Buds Loop dostępne będą w wyjątkowej wersji

Dziś zadebiutowała Motorola Razr 60 Ultra, a także miała miejsce premiera Motoroli Edge 60 i Edge 60 Pro. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez producenta. Otóż poznaliśmy jeszcze słuchawki Moto Buds Loop, które zostały zaprojektowane wspólnie z firmą Bose.

W przypadku Moto Buds Loop mamy do czynienia ze słuchawkami dousznymi o otwartej konstrukcji. Wyraźnie widać, że jednym z celów było stworzenie urządzenia, które wygląda modnie i chyba się udało. Nie pominięto jednak kluczowych cech, czyli dobrej jakości brzmienia – tak przynajmniej twierdzi Motorola. Obecnie jest jednak zbyt wcześnie, aby te słowa potwierdzić lub się z nimi nie zgodzić. Trzeba poczekać na pierwsze testy.

Za dostrojenie dźwięku, a także za jego czystość i balans, odpowiada technologia Sound by Bose. Słuchawki wyposażone są w 12-milimetrowe przetworniki i oferują dźwięk przestrzenny, co powinno spodobać się nie tylko miłośnikom muzyki, ale też osobom oglądającym filmy w słuchawkach.

Na pokładzie znalazł się układ dwóch mikrofonów, a rozwiązanie nazwane CrystalTalk AI ma w założeniach umożliwić prowadzenie rozmów z wyraźnym dźwiękiem i redukcją szumów z otoczenia. Do tego dochodzą inne funkcje wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji – przykładowo po sparowaniu ze smartfonami Motoroli otrzymujemy odczytywanie podsumowań powiadomień czy nagrywanie spotkań, a to wszystko po wydaniu odpowiedniego polecenia głosowego.

Motorola wspomina jeszcze o konstrukcji, która ma poradzić sobie podczas deszczu i jest odporna na przypadkowe zachlapanie. Czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 8 godzin, a za pomocą etui zyskamy nawet do 37 godzin bez ładowarki.

Dla tych, którzy chcą poczuć trochę luksusu, przygotowano specjalną edycję słuchawek w kolorze French Oak z palety Pantone. Ozdobiona jest ona kryształami Swarovskiego. Oczywiście za taką przyjemność trzeba będzie dodatkowo zapłacić.

Moto Watch Fit – tani smartwatch z ekranem OLED

Inteligentny zegarek Moto Watch Fit oferuje 1,9-calowy wyświetlacz OLED o jasności do 1000 nitów. Chroniony jest on z wykorzystaniem szkła Corning Gorilla Glass 3. Do tego dochodzi aluminiowa ramka i spód wykonany z plastiku.

Do dyspozycji użytkownika przygotowano ponad 100 trybów sportowych, funkcje monitorowania tętna, liczenie kalorii oraz – co warto podkreślić – wbudowany GPS. Moto Watch Fit wytrzyma nie tylko kontakt ze spocą skórą, ale również deszcz czy zanurzenie w wodzie. Obudowa charakteryzuje się bowiem klasą odporności IP68 i wodoszczelności do 5 ATM.

Akumulator ma zapewnić do 16 dni pracy bez ładowarki. Po sparowaniu ze smartfonem otrzymamy możliwość odczytywania powiadomień, a także sterowania muzyką. Rozmowy jednak nie przeprowadzimy – urządzenie nie ma mikrofonu i głośnika. Co ciekawe, dzięki moto ai użytkownik ma możliwość tworzenia własnych tarcz zegarka, korzystając z prostych komend tekstowych.

Zegarek można nosić z paskiem w kolorze Pantone Trekking Green lub innymi paskami o szerokości 22 mm, a także z uniwersalnymi zamiennikami. Wymiary wynoszą 44,46 x 37,9 x 9,5 mm, a waga to 26 gramów (bez paska). Smartwatch współpracuje ze smartfonami z Androidem 12 i nowszym.

Słuchawki Moto Buds Loop i smartwatch Moto Watch Fit – cena i dostępność w Polsce

Słuchawki w podstawowej wersji zostały wycenione na 499 złotych, natomiast model z kryształami Swarovskiego na 1199 złotych. Z kolei smartwatch pojawi się w cenie 349 złotych. Oba akcesoria trafią do sprzedaży w drugiej połowie bieżącego roku.