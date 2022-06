WWDC 2022 już jutro. Oto, co wiemy przed konferencją Apple

Zespół Tima Cooka już jutro, podczas konferencji WWDC 2022, zaprezentuje pokaźny zestaw nowości. Z pewnością zobaczymy iOS 16 i inne systemy operacyjne. Co więcej, pojawić mogą się również nowe urządzenia.

Reklama

iOS 16 – rozwinięcie już dostępnych funkcji

Najważniejszym, chociaż niekoniecznie najciekawszym, punktem konferencji będzie prezentacja iOS 16. Jak wynika z licznych przecieków, często pochodzących ze źródeł uznawanych za wysoce wiarygodne, Apple nie szykuje rewolucji i naprawdę dużych zmian. Nie powinno to dziwić, bowiem iOS jest już dojrzałym systemem operacyjnym i firma nie chce ryzykować wprowadzając znaczące zmiany, które mogłyby zostać negatywnie odebrane przez użytkowników.

iOS 16 będzie przede wszystkim skupiony na rozwinięciu już obecnych rozwiązań i funkcji, aczkolwiek nie powinno zabraknąć kilku nowości. Wcześniej mogliśmy się dowiedzieć, że tegoroczna duża aktualizacja przyniesie nowe sposoby interakcji, a także kilka „świeżych aplikacji” Apple.

Jeśli chodzi o nowe sposoby interakcji, należy spodziewać się zmian w widżetach, które zostały wprowadzone wraz z iOS 14. Firma z Cupertino ma bowiem dodać długo wyczekiwane interaktywne widżety, które zapewnią dostęp do podstawowych funkcji bez konieczności otwierania aplikacji. Z kolei świeże aplikacje to z pewnością odświeżenie już dostępnych aplikacji Apple i niewykluczone, że mogą pojawić się zupełnie nowe apki.

iOS 16 to również nowe funkcje społecznościowe w aplikacji Wiadomości, najpewniej ograniczone wyłącznie do komunikatora iMessage, a także nowe funkcje zdrowotne w aplikacji Zdrowie. Mówi się również o przeprojektowaniu aplikacji Watch, służącej do obsługi Apple Watchy.

Ponadto mamy otrzymać przebudowane centrum powiadomień i ekran blokady, a także więcej opcji w Trybie Skupienia. Mówi się jeszcze o funkcji Always On Display, ale znając podejście Apple, z nie do końca niezrozumiałych przyczyn może być ona ograniczona wyłącznie do iPhone’ów 14.

Na koniec informacji o iOS 16 nie mamy dobrych wieści dla właścicieli iPhone’ów 6s, 6s Plus i pierwszej generacji SE. Podobno zostaną one skreślone z listy wspieranych urządzeń.

iPadOS 16 zredefiniuje pracę na tabletach Apple

Jak już wcześniej wspomniałem, to niekoniecznie iOS 16 będzie najciekawszym punktem całej prezentacji WWDC 2022. Znacznie bardziej interesujący może okazać się iPadOS 16, który przyniesie odczuwalnie lepsze podejście do pracy z kilkoma aplikacjami jednocześnie.

iPadOS 16 ma wprowadzić przeprojektowany interfejs wielozadaniowy, mający ułatwić przełączanie się między zadaniami i sprawdzanie, które aplikacje są otwarte. Co więcej, użytkownicy wreszcie zyskają możliwość swobodnej zmiany rozmiaru okien, podobnie jak na desktopowych systemach operacyjnych. Nie będą więc ograniczeni do sztywnego podziału, który dotychczas był dostępny na iPadach.

Należy jeszcze oczekiwać zmian wprowadzonych w iOS 16, a więc odświeżonego ekranu blokady, ulepszonego Trybu Skupienia i prawdopodobnie zmian w kilku aplikacjach Apple.

macOS 13 – raczej bez dużych nowości

Nowa wersja macOS ma nazywać się Mammoth, co najpewniej jest nawiązaniem do miejscowości Mammoth Lakes w Kalifornii, znanej z kurortu narciarskiego, położonego w górach Sierra, niedaleko parku narodowego Yosemite. Oczywiście nie jest to pewne, ale właśnie tę nazwę wymienia się jako najbardziej prawdopodobną.

Dotychczas nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat macOS 13, co może zapowiadać niewielką liczbę nowości. Nieoficjalne informacje wskazują na przeprojektowany panel Preferencji systemowych, bardziej zgodny z ustawieniami w iPadOS, odświeżenie wybranych aplikacji i nowe funkcje związane ze współpracą z iPhonem i Apple Watchem.

Niestety, niektóre nowości mogą pojawić się tylko na Makach wyposażonych w autorskie procesory Apple.

8 Ocena

watchOS 9 – nowości związane ze zdrowiem

W przypadku watchOS 9 mamy zobaczyć zmiany w tarczach, nawigacji po systemie i odświeżenie kilku aplikacji, a także nowe funkcje dotyczące śledzenia aktywności. Pojawić ma się jeszcze nowy tryb oszczędzania energii.

Wraz z watchOS 9 może zostać ulepszona funkcja wykrywania migotania przedsionków. Użytkownik otrzyma informacje o tym, jak często znajduje się w stanie migotania przedsionków w określonym okresie. Ponadto w aplikacji Zdrowie dostaniemy rozszerzoną funkcjonalność śledzenia snu, zarządzanie lekami i nowe funkcje dotyczące zdrowia kobiet. Co więcej, planowane są nowe treningi i dodatkowe wskaźniki związane z bieganiem.

Wcześniej mogliśmy przeczytać, że Apple zamierza wprowadzić możliwość pomiaru temperatury ciała, aczkolwiek najpewniej konieczne będzie kupno nowego Apple Watcha, który zostanie zaprezentowany jesienią tego roku.

WWDC 2022 – premiery nowych urządzeń?

Na pewno Apple pokaże iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 i watchOS 9, ale nie mamy takiej samej pewności w przypadku urządzeń. Według Marka Gurmana z Bloomberga, jeśli już zobaczymy nowe urządzenia, to najpewniej będą to Maki.

MacBook Air 2022 niekoniecznie będzie aż tak kolorowy (fot. Parker Ortolani, 9to5Mac)

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest MacBook Air 2022, który ma otrzymać większe zmiany w wyglądzie, w tym wątpliwie atrakcyjnego nocha z MacBooków Pro i nowy procesor Apple M2.

Wcześniej mogliśmy usłyszeć o kolorowych obudowach, podobnych do tych z nowego iMaka. Natomiast Gurman twierdzi, że MacBook Air 2022 pojawi się tylko w trzech kolorach, takich jak srebrny, gwiezdna szarość i złoty. Szkoda.

One More Thing?

Czy Apple szykuje dużą niespodziankę na WWDC 2022? Od dłuższego czasu pojawiają się rewelacje na temat zestawu AR/VR i systemu operacyjnego realityOS, który miałby obsługiwać nowy sprzęt z Cupertino.

Według analityka Ming-Chi Kuo jest to raczej mało prawdopodobne. Najpewniej jeszcze trochę będziemy musieli poczekać aż Apple zdecyduje się zaprezentować własny sprzęt do rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości. Co ciekawe, w kodzie tegorocznych systemów operacyjnych ma już znajdować się sporo odniesień do tego urządzenia, co sugeruje, że prace są na dość zaawansowanym etapie.

Konferencja WWDC 2022 odbędzie się już jutro, w poniedziałek, o godzinie 19:00. Zapraszamy do wspólnego śledzenia najciekawszych nowości wraz z Tabletowo.pl.