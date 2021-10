Nowy MacBook Air – więcej kolorów, zmieniona klawiatura i powrót MagSafe

Jak wynika z licznych przecieków, MacBook Air, który zadebiutuje w przyszłym roku, wprowadzi zestaw naprawdę sporych zmian. Nie będzie jednak aż takim skokiem do przodu, jak najnowsze modele z linii Pro.

Większe zmiany w komputerach Apple

Patrząc na ostatnie działania Apple w segmencie komputerów, można odnieść wrażenie, że firma Tima Cook wraca do korzeni, a dokładnie – celów wyznaczonych po powrocie Steve’a Jobsa. Wreszcie laptopy z linii Pro wyraźniej różnią się od podstawowych modeli, a także czuć, że faktycznie skierowane są dla bardziej wymagających użytkowników.

MacBook Air 2022 – możliwe wersje kolorystyczne (fot. Jon Prosser, FTP)

Co więcej, nowe iMaki wydają się być powrotem do czasów iMaków G3, a to za sprawą kolorowych obudów. Podobny los może spotkać linię laptopów MacBooków Air, które w przyszłym roku kolorystycznie nawiążą do iBooków G3. Ponadto, zarówno stacjonarne iMaki, jak i bardziej mobilne MacBooki, ponownie wyróżnią się na tle konkurencji zastosowanymi procesorami – około 20 lat temu były to układy PowerPC, teraz są to autorskie chipy ARM.

MacBook Air, który ma zostać pokazany w 2022 roku, idealnie będzie wpisywał się w powyższy schemat. Po pierwsze, zauważalnie będzie różnił się od MacBooków Pro. Po drugie, ma być dostępny w naprawdę wielu różnych wersjach kolorystycznych. Po trzecie, jego sercem będzie procesor Apple M2.

Jaki MacBook Air? Niebieski, zielony, a może jednak fioletowy?

Najnowsze rendery, stworzone na podstawie nieoficjalnych informacji, zdają się potwierdzać wiele wcześniejszych rewelacji. Możemy na nich zobaczyć MacBooka Air z widocznymi zmianami. Podobnie jak w przypadku 24-calowych iMaków, pojawi się on w większej liczbie kolorów – m.in. niebieskim, zielonym, fioletowym, żółtym czy pomarańczowym. Nie zabraknie jednak bardziej konserwatywnego wariantu – w postaci koloru srebrnego.

(fot. Jon Prosser, FTP)

Ramki wokół ekranu, a więc również wysoce prawdopodobny notch, mają być białe. Przebudowa klawiatura, najpewniej „wyciągnięta” z nowych MacBooków Pro, także otrzyma białą kolorystykę. Dodatkowo klawisze funkcyjne mają być „pełnowymiarowe”. Biometrycznym zabezpieczeniem pozostanie czytnik linii papilarnych Touch ID.

Pod względem dostępnych złączy raczej nastąpi tylko jedna ważna zmiana. Do ładowania ma posłużyć MagSafe nowej generacji. Apple zachowa dwa złącza USB typu C i mini jacka. Nie nastawiałbym się na HDMI czy czytnik kart pamięci.

(fot. Jon Prosser, FTP)

Mówi się jeszcze, że nowy MacBook Air zadebiutuje w połowie 2022 roku, otrzyma kamerkę 1080p, ładowarkę 30 W w zestawie, a także nie zyska wentylatorów. Trzeba przyznać, że ten laptop zapowiada się naprawdę interesująco. Oby tylko cena była w miarę akceptowalna.