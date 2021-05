Nowy iMac z Apple M1 osiąga wyniki porównywalne do iPada Pro. Zabawne? Wręcz przeciwnie!

Podczas kwietniowej konferencji Apple zaprezentowało nowego, kolorowego iMaca. Na jego pokładzie znalazł się autorski procesor M1, który właśnie został dostrzeżony w bazie testów Geekbench.

Komputer o wydajności tabletu

Do niedawna stwierdzenie, że komputer zapewnia osiągi zbliżonego do tabletu oznaczałoby niską wydajność i urządzenie raczej tylko do przeglądania internetu. Apple udowodniło, że to zdanie jest już nieaktualne.

Nowy iPad Pro wyposażony jest w procesor Apple M1, który zapewnia imponujące wyniki w testach wydajności. Warto zaznaczyć, że iPad Pro 2021 w wybranych zadaniach jest nawet o 50% mocniejszy niż jego bezpośredni poprzednik. Taki skok osiągów między kolejnymi generacjami to obecnie naprawdę rzadkość.

iMac 2021 (źródło: Apple)

Co ciekawe, ten sam układ ARM znalazł się w nowym iMacu. Jak wynika z przeprowadzonych pierwszych testów, komputer iMac 2021 osiąga wyniki zbliżone do iPada Pro. W Geekbench 5 zdobył on 1729 punktów dla jednego rdzenia i 7459 punktów w operacjach sprawdzających wszystkie rdzenie. Dla porównania, wspomniany tablet Apple „wykręcił” – odpowiednio – 1718 i 7284 punktów.

Spory skok mocy względem modelu z Intelem

Należy zaznaczyć, że podane wyniki są naprawdę dobre i zauważalnie lepsze od poprzedniego, 21,5-calowego iMaca z 2019 roku z procesorem Intel Core i7. Apple M1 jest o 56% szybszy w testach jednego rdzenia i o 24% wydajniejszy w testach wszystkich rdzeni.

Z pewnością nie można powiedzieć, że iMac 2021 z Apple M1, a więc komputer o wydajności tabletu, jest tylko urządzeniem do przeglądania internetu. Wcześniejsze testy MacBooków z tym samym układem udowodniły, że autorski procesor firmy Tima Cooka sprawdzi się także podczas chociażby pracy z Photoshopem czy edycji filmów.

Oczywiście nie otrzymujemy komputera, który może w jakimkolwiek stopniu mierzyć się z najpotężniejszymi maszynami na rynku, ale w większości zadań domowych będzie w zupełności wystarczający.

Szkoda tylko, że w podstawowej wersji jest zaledwie 8 GB RAM. Natomiast za dodatkowe 8 GB pamięci trzeba dopłacić 1000 złotych, co oznacza wydanie 7800 złotych za komputer dla raczej mniej wymagającego użytkownika.