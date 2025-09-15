Xiaomi zmienia plany wobec flagowców. To „zasługa” Apple

Xiaomi oficjalnie zapowiedziało premierę nowej serii flagowych smartfonów. Producent zdecydował się na nieoczekiwany krok, który ma związek z prezentacją najnowszych iPhone’ów.

Xiaomi chce dorównać Apple

Lu Weibing, partner i prezes Xiaomi oraz prezes działu smartfonów chińskiej marki, oficjalnie zapowiedział dziś rychłą premierę nowej generacji flagowej serii. Nie będzie się ona jednak nazywała Xiaomi 16, tylko Xiaomi 17. Do tej pory nic nie wskazywało na taki scenariusz – spodziewaliśmy się Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro i Xiaomi 16 Pro Max.

Lu Weibing ogłosił, że jeszcze we wrześniu 2025 roku zaprezentowane zostaną modele Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Podobieństwo do nazw nowych iPhone’ów nie jest przypadkowe. Prezes chińskiej firmy nie ukrywa, że pięć lat temu przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację strategii premium, ucząc się od jego największego konkurenta, czyli Apple. W 2025 roku Chińczycy rzucą wyzwanie iPhone’owi z tą samą generacją i na tym samym poziomie.

Lu Weibing zapowiedział, że Xiaomi 17 ma być „najmocniejszym standardowym flagowcem w historii, oferującym kompleksową modernizację bez wzrostu ceny” (aczkolwiek to może dotyczyć wyłącznie Chin). Xiaomi 17 Pro będzie z kolei „najbardziej zaawansowanym kompaktowym flagowcem marki”, a Xiaomi 17 Pro Max „najpotężniejszym i najdoskonalszym pod względem obrazu flagowym smartfonem w dorobku Xiaomi”.

Prezes chińskiego giganta zapewnia, że nie są to słowa rzucane na wiatr, ponieważ firma dokonała „solidnego postępu w rozumieniu rynku” oraz wydaje ogromne sumy na badania i rozwój. W ciągu minionych 5 lat przeznaczono na ten cel ponad 100 miliardów juanów, a w trakcie kolejnych 5 lat nakłady mają sięgnąć 200 miliardów juanów.

Xiaomi 17 z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lu Weibing poinformował ponadto, że Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max zostaną wyposażone w „platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition piątej generacji”.

Amerykanie używają w jego przypadku również nazwy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a do tego zapowiadają, że dopisek „Ultimate Edition” będzie zarezerwowany dla wiodących w branży produktów, czyli platform, które nieustannie przesuwają granice funkcjonalności, wrażeń i innowacji.

Różnica w brzmieniu dopisku wynika z użycia tłumaczenia maszynowego – Tłumacz Google podaje różne wersje (pojawia się też „Supreme Edition”).