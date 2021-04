Xiaomi zero waste. Pomocniczy wyświetlacz w Mi 11 Ultra pochodzi z opaski Mi Band 5!

Znakiem rozpoznawczym smartfonu Xiaomi Mi 11 Ultra jest jego ogromna wyspa na aparaty. Zajmuje sporą część tylnego panelu urządzenia, również przez to, że wyposażono ją w dodatkowy wyświetlacz. Jak się okazuje, pochodzi on z Xiaomi Mi Band 5.

Geniusz i oszczędność Xiaomi na jednym obrazku

Xiaomi Mi 11 Ultra ze swoim ekranem pomocniczym w wyspie z aparatami to jeden z najbardziej charakterystycznych modeli tego producenta od wielu miesięcy, a może nawet i lat. 1,1-calowy ekran Always On Display ma za zadanie pomagać użytkownikowi smartfona. Informuje o powiadomieniach, wyświetla aktualną godzinę i datę, a także robi za mały podgląd wideo, gdy zechcemy zrobić szczegółowe selfie aparatem głównym i chcielibyśmy dobrze ustawić się w kadrze.

Okazuje się, że wyświetlacz ten nie został pierwotnie zaprojektowany dla Mi 11 Ultra, a był częścią smartopaski Xiaomi Mi Band 5. Oczywiście ekrany użyte w smartfonie nie pochodzą z demontażu smartbandów. Po prostu małe panele OLED schodzące z taśm produkcyjnych, mogą teraz skończyć dwojako: albo jako główny element Mi Smart Band 5, albo jako część pomocnicza dla Mi 11 Ultra. I ta druga droga jest teraz dla tych wyświetlaczy bardziej prawdopodobna, bo jesteśmy już po premierze Mi Smart Band 6.

Istnieje także prawdopodobieństwo, że Xiaomi, będąc świadome rychłego wydania Mi Band 6, chciało zrobić dobry użytek z nadprogramowych ekranów do Mi Band 5. Tak czy siak, wyszło na plus, bo zamiast opracowywać od nowa kolejny element, postanowiono wykorzystać znany już projekt.

Xiaomi Mi Band 5 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Mi 11 Ultra to sprzęt dla miłośników fotografii

Model Mi 11 Ultra miał być mocnym smartfonem fotograficznym, i cel ten chyba udało się osiągnąć. Główny sensor aparatu to jedna z najnowszych matryc Samsunga – GN2, o wielkości 1/1,12 cala i rozdzielczości 50 Mpix. W połączeniu z obiektywem szerokokątnym f/1.95, powinien doskonale sprawdzać się w wielu scenariuszach użytkowania.

Do tego należy dodać dwie inne, równie zaawansowane matryce od Sony – IMX586, z czego jedna połączona jest z obiektywem ultraszerokokątnym (128 stopni), a druga z obiektywem teleskopowym z 5-krotnym zoomem optycznym.

Nie da się ukryć, że przed Xiaomi Mi 11 Ultra stoi zadanie zdobycia tytułu najlepszego smartfona do zdjęć początków 2021 roku. W Europie będzie dostępna wersja z 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Zapłacimy za nią 1199 euro.