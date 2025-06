Xiaomi znowu zgapi od Apple

Lata temu Xiaomi zwykło się nazywać „chińskim Apple”, ponieważ Chińczycy wzorowali się na Amerykanach, a założyciel firmy, Lei Jun, ubierał się i zachowywał podobnie jak Steve Jobs. W końcu jednak chiński gigant wyrobił „własną tożsamość” i od dawna nie stroni od krytyki niegdysiejszego obiektu inspiracji. Mimo to cały czas spogląda na niego i wkrótce ponownie to udowodni.

Xiaomi znów zainspiruje się Apple

Wszyscy producenci, no może poza Sony, w mniejszym lub większym stopniu inspirują się Apple – czy to jego produktami, czy sposobem traktowania klientów. Xiaomi również to robi i nikogo to nie dziwi. Chińczycy postanowili jednak tym razem zainspirować się… schematem nazewnictwa amerykańskiego giganta.

Na platformie X jeden z użytkowników – Kartikey Singh – ujawnił, że chińska marka planuje wprowadzić na rynek co najmniej trzy flagowe modele z rodziny, będącej następcą serii Xiaomi 15. Początkowo w ofercie miały pojawić się:

Xiaomi 16,

Xiaomi 16 Pro,

oraz Xiaomi 16 Pro Mini.

Producent jednak uznał, że zlepek „Pro Mini” nie brzmi dla niego dobrze, mimo że nie byłby on oryginalny, ponieważ już w październiku jego rodzimy konkurent zaprezentował model Vivo X200 Pro Mini z 6,31-calowym wyświetlaczem. Z kolei Vivo X200 ma 6,67-calowy, a Vivo X200 Pro 6,78-calowy wyświetlacz.

Chińczycy postanowili, że ich nowe flagowce będą nazywać się:

Xiaomi 16,

Xiaomi 16 Pro,

oraz Xiaomi 16 Pro Max.

Od razu nasuwa się skojarzenie ze schematem, zgodnie z którym Apple nazywa swoje smartfony, począwszy od serii iPhone 11. Nic nie wskazuje na to, aby Amerykanie planowali go zmienić, więc – chcąc, nie chcąc – flagowce Xiaomi będą nazywały się podobnie jak iPhone’y.

A właściwie to „jeszcze podobniej”, gdyż pierwszy raz mieliśmy do czynienia ze „zbliżeniem” schematu nazewnictwa, gdy Xiaomi zrezygnowało z używania „Mi” w nazwach swoich smartfonów i innych urządzeń (pierwszym flagowcem był Xiaomi 12).

Czym będzie różnił się Xiaomi 16 od Xiaomi 16 Pro i Xiaomi 16 Pro Max?

Oprócz nazwy, smartfony będą miały wyświetlacze o różnych przekątnych:

Xiaomi 16 – 6,36 cala,

Xiaomi 16 Pro – co najmniej 6,5, ale nie więcej niż 6,6 cala,

Xiaomi 16 Pro Max – minimum 6,8, lecz nie więcej niż 6,9 cala.

Ponadto w ofercie pojawi się Xiaomi 16 Ultra z ekranem o podobnej przekątnej jak w modelu 16 Pro Max, który ma być bezpośrednim następcą Xiaomi 15 Pro. W przeszłości światło dzienne ujrzały też informacje, że Xiaomi 16 Pro Max otrzyma dodatkowy ekran na panelu tylnym.

Oficjalna premiera „Szesnastek” spodziewana jest we wrześniu 2025 roku.