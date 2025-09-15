Jesteś wierny tej marce smartfonów? Dostaniesz nagrodę

Jedna z firm obniża ceny swojego najnowszego flagowca. Ponadto przedsiębiorstwo przygotowało specjalną ofertę dla aktualnych, polskich posiadaczy starszych smartfonów. Jeśli byliście „lojalni”, oszczędzicie ponad tysiąc złotych.

Obniżka cen i specjalna promocja Nothing dla „lojalnych” klientów

Marka Nothing obniżyła ceny swojego najnowszego flagowca Nothing Phone (3), który został zaprezentowany na początku lipca 2025 roku. W przypadku wariantu 12/256 GB koszt urządzenia w dniu premiery wynosił 3649 złotych, natomiast cenę wersji 16/512 GB ustalono wtedy na 3999 złotych. Po obniżce urządzenia te kosztują:

3252 złotych za konfigurację 12/256 GB,

3686 złotych za model 16/512 GB.

To jednak nie koniec. Przedsiębiorstwo chce docenić swoich aktualnych klientów za lojalność i pomoc w budowaniu marki. Obecni użytkownicy Nothing Phone (1) lub Nothing Phone (2) mogą zaoszczędzić dodatkowo ponad tysiąc złotych przy zakupie modelu Phone (3). Wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Nothing Phone (3) (źródło: Nothing)

Aby skorzystać z oferty, należy wejść na tę stronę internetową i wpisać adres e-mail oraz numer IMEI swojego obecnego smartfona Phone (1) lub Phone (2). Dzięki temu producent wygeneruje dla Ciebie specjalny kupon o wartości 1065 złotych na zakup Phone (3). Jak zaznacza firma – liczba kuponów jest ograniczona.

Warto wspomnieć, że Phone (1) po trzech latach wsparcia kończy swój „cykl życia”. Oznacza to, że nie otrzyma już aktualizacji do Nothing 4.0 ani Androida 16. Poprawki zabezpieczeń będą natomiast dostarczane jeszcze w 2026 roku.

Nothing Phone (3) (źródło: Nothing)

Co oferuje Nothing Phone (3)?

Warto wspomnieć, że smartfon Nothing Phone (3) został oficjalnie zaprezentowany na początku lipca 2025 roku, a do głównych cech specyfikacyjnych tego urządzenia należą:

6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli z adaptacyjną częstotliwością odświeżania w zakresie 30-120 Hz i szczytową jasnością do 4500 nitów,

procesor Snapdragon 8s Gen 4 wykonany w litografii 4 nm,

Nothing OS 3.5 bazujący na systemie Android 15,

zestaw trzech aparatów na tyle: główny 50 Mpix z przysłoną f/1.68 i optyczną stabilizacją obrazu, ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 114° z trybem makro oraz peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z OIS,

akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 5150 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 65 W i ładowania indukcyjnego o mocy 15 W.