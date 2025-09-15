Xiaomi znowu pokazało, jak robi się telewizory

Chiński producent wprowadza na rynek nową serię telewizorów Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Linia otrzymała kilka znaczących ulepszeń w porównaniu do zeszłorocznych urządzeń.

Nowe telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026

W październiku 2024 roku na chiński rynek wprowadzono serię telewizorów Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025, obejmującą cztery rozmiary: 65, 75, 85 i 100 cali. Te duże domowe wyświetlacze wyróżniały się m.in. wysokim kontrastem, częstotliwością odświeżania 144 Hz przy rozdzielczości 4K czy maksymalną jasnością sięgającą 3000 nitów w największym modelu i 3200 nitów w trzech pozostałych.

Teraz chińskie przedsiębiorstwo kolejny raz pokazuje konkurencji, jak robi się telewizory, bo nowa seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 zyskała sporo ulepszeń w porównaniu do zeszłorocznych modeli. Jednym z najważniejszych jest jasność sięgającą 5200 nitów. Chińska marka wspomina też o osiągnięciu pokrycia kolorów DCI-P3 na poziomie 95%.

Nowe telewizory Xiaomi otrzymały również dostęp do technologii Master Quality Engine, która zapewni dynamiczne poprawki obrazu. Na uwagę zasługują też strefy lokalnego podświetlania – dzięki niej widzowie mogą dostrzegać jeszcze więcej detali, które w zależności od modelu prezentują się następująco:

1792 strefy dla 65-calowego modelu,

2304 strefy dla 75-calowego modelu,

2880 strefy dla 85-calowego modelu.

TV S Pro Mini LED 2026 (źródło: Xiaomi)

Linia TV S Pro Mini LED 2026 jeszcze lepiej sprawdzi się także w rękach graczy, bo zaoferuje częstotliwość odświeżania sięgającą aż 330 Hz. Ponadto nowe modele obsłużą technologię AMD FreeSync Premium oraz VRR.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 – konstrukcja, audio, porty i cena

Xiaomi w nowych telewizorach zdecydowało się na cieńsze ramki – w tym przypadku o grubości 4,35 milimetra. Chińczycy zastosowali też kinowy system audio 2.1.2 z tuningiem Harman i Dolby Atmos. Warto wspomnieć, że przyszli użytkownicy będą mieli do dyspozycji dużą liczbę portów, w tym trzy HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, AV, LAN, wejście optyczne i wejście antenowe.

Telewizory Xiaomi bardzo często wyróżniają się nie tylko wysoką jakością, ale też stosunkowo niską ceną. Na ten moment TV S Pro Mini LED 2026 są wprowadzane na rynek chiński w czterech rozmiarach za następujące kwoty:

65 cali – 6499 juanów (równowartość około 3300 złotych),

75 cali – 8199 juanów (~4160 złotych),

85 cali – 10499 juanów (~5330 złotych),

98 cali – 19999 juanów (~10150 złotych).

Zaznaczę jednak, że są to ceny obowiązujące na rynku chińskim. Jeśli więc modele te zadebiutują w Polsce, prawdopodobnie będą droższe.