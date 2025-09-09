iPhone Air pokazany. Tak smukłego smartfona Apple nigdy nie miało

Może nie zapewni długiego czasu pracy, a także nie zrobi najlepszych zdjęć, ale właśnie pokazany iPhone Air zwraca uwagę smukłą obudową. Ten smartfon ma przede wszystkim dobrze wyglądać.

Co oferuje iPhone Air?

Jak już wspomniałem na początku, iPhone Air został stworzony, aby zwracać uwagę głównie wyglądem. Ma ładnie prezentować się, gdy wyciągniemy go z kieszeni w modnej restauracji w Warszawie czy z torebki na spotkaniu firmowym. Oczywiście takie podejście wiąże się z pewnymi kompromisami dotyczącymi tego, co znalazło się w smukłej obudowie.

Zostańmy jeszcze na chwilę przy temacie szczupłej obudowy. iPhone Air ma bowiem zaledwie 5,6 mm grubości, co czyni go najcieńszym smartfonem w historii Apple. Waga to 165 g. Ciekawe, jak poradzi sobie podczas testów wytrzymałości i czy będzie chętnie się wyginał. Wypada wspomnieć, że tył chroniony jest Ceramic Shield, a przód pokryty jest szkłem Ceramic Shield 2, które ma charakteryzować się wysoką odpornością na zarysowania. Z kolei ramka jest tytanowa.

iPhone Air wyposażony jest w 6,5-calowy ekran Super Retina XDR z technologią ProMotion do 120 Hz. We wnętrzu znalazł się procesor Apple A19 Pro, a do dyspozycji użytkownika – zależnie od wybranego wariantu – jest 256 lub 512 GB na dane. Dla najbardziej wymagających przygotowano wersję 1 TB. iPhone Air ma tylko jeden aparat z tyłu – 48 Mpix. Z kolei ten z przodu ma 18 Mpix.

iPhone Air (źródło: Apple)

Smartfon otrzymał chip N1, czyli autorski układ Apple przeznaczony do obsługi sieci bezprzewodowej. Jego zadaniem jest obsługa Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. iPhone Air oferuje również C1X, czyli następce układu C1 z iPhone’a 16e. Ma on oferować większą wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię.

W przypadku akumulatora Apple nie podaje szczegółów, ale wspomina, że powinien on zapewnić nawet do 27 godzin odtwarzania wideo, a po 30 minutach na ładowarce poziom naładowania ma wynosić 50%. Podejrzewam jednak, że w codziennym korzystaniu nie będzie szału – w końcu Apple pokazało również powerbank z MagSafe, który został zaprojektowany specjalnie dla omawianego smartfona. Ten dodatkowy akumulator też jest smukły.

Należy wiedzieć, że iPhone Air nie ma kieszeni na fizyczną kartę SIM. Oznacza to, że obsługuje on wyłącznie technologię eSIM.

iPhone Air (źródło: Apple)

iPhone Air – cena i dostępność

W Polsce iPhone Air został wyceniony na 5299 złotych za wersję 256 GB. Wariant 512 GB to wydatek 6299 złotych. Z kolei topowy model oferujący 1 TB kosztuje 7299 złotych. Smartfon dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych – błękitna, jasne złoto, biały obłok i gwiezdna czerń.

W przedsprzedaży pojawi się 12 września o godzinie 14:00. Z kolei regularna sprzedaż ruszy 19 września.

