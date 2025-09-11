Specyfikacja Xiaomi 16 ujawniona. Ludzie nie kryją rozczarowania

Premiera Xiaomi 16 coraz bliżej. Oczywiście najpierw w Chinach, a dopiero później poza nimi. Specyfikacja smartfona została ujawniona przez renomowanego informatora. Osoby, które już ją zobaczyły, nie są zadowolone.

Specyfikacja Xiaomi 16 ujawniona. Ludzie nie są zadowoleni

Za ujawnienie przedpremierowo specyfikacji Xiaomi 16 odpowiedzialny jest renomowany i najczęściej świetnie poinformowany Yogesh Brar, w związku z czym przekazaną przez niego listę parametrów możemy uznać za wysoce prawdopodobną. Nie każdy jednak jest z tego zadowolony.

Według udostępnionych informacji, smartfon Xiaomi 16 będzie wyposażony w wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Na jego przodzie znajdzie się też aparat z matrycą 32 Mpix i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Tak może wyglądać Xiaomi 16 (Źródło: Majin Bu)

Po drugiej stronie urządzenia, na tyle, producent ma natomiast umieścić trzy aparaty, każdy o rozdzielczości 50 Mpix – szerokokątny z matrycą OmniVision, ultraszerokokątny i teleobiektyw z sensorem Samsung Isocell JN5.

We wnętrzu smartfon Xiaomi 16 będzie natomiast miał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 (lub Snapdragon 8 Elite Gen 5, bo ostatecznie tak może nazywać się ten SoC) i akumulator o pojemności 7000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 100 W i indukcyjnego do 50 W.

Całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką HyperOS 3 oraz cechować się odpornością, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69.

Specyfikacja Xiaomi 16 w ogniu krytyki

Pod postem, w którym Yogesh Brar ujawnił parametry nowego high-enda chińskiej marki, pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Użytkownicy platformy X zwrócili uwagę, że poza procesorem i akumulatorem nie ma żadnych (znaczących) ulepszeń. Ich zdaniem producent powinien też zwiększyć rozdzielczość aparatu przedniego do 50 Mpix.

Trzeba jednak zauważyć, że choć rozdzielczość aparatów na tyle pozostanie taka sama jak w Xiaomi 15, to w głównym matrycę Light Fusion 900 zastąpi sensor firmy OmniVision. Ponadto wzrost pojemności akumulatora będzie naprawdę duży, gdyż poprzednik ma ogniwo 5400 mAh (w Europie 5240 mAh). Nieznacznie wzrośnie też maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego – z 90 do 100 W.

Kiedy premiera Xiaomi 16?

Data premiery Xiaomi 16 w Chinach nie została jeszcze podana, ale należy jej spodziewać się w drugiej połowie września 2025 roku.