1500 złotych za badanie moczu. Nie musisz nawet wychodzić z domu

Monitorowanie zdrowia w domowych warunkach już dawno wykroczyło poza urządzenia, takie jak termometr, ciśnieniomierz czy smartwatch lub zegarek. Teraz możesz przeprowadzać regularną analizę moczu w Twojej toalecie.

Monitor zdrowia instalowany w domowej toalecie

Withings to marka trudniąca się w produkcji urządzeń ukierunkowanych na monitorowanie zdrowia. W ręce redaktorów Tabletowo wpadły już m.in. urządzenia, takie jak zegarek prozdrowotny Withings Scanwatch 2, zegarek Withings Scanwatch Nova, bezkontaktowy termometr inteligentny Withings Thermo czy elegancka i inteligentna waga Withings Body Scan. Wspominaliśmy także o nowinkach, w tym o smart-lustrze Withings Omnia rodem z Cyberpunka, ciśnieniomierzu Withings BPM Vision oraz zegarku Withings Scan Watch z funkcją EKG.

W gronie urządzeń francuskiego producenta znalazło się również miejsce na monitor zdrowia o dość niespotykanej formie, który instalowany jest wewnątrz toalety użytkownika. U-Scan zaprezentowano w 2023 roku, a jego głównym zadaniem jest przeprowadzenie analizy moczu. Sprzęt ten wreszcie oficjalnie trafił na rynek europejski i amerykański w dwóch wariantach – Calci i Nutrio.

Jakie parametry z Twojego moczu wyznaczy Withings U-Scan?

U-Scan Nutrio jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania stanu odżywienia, które analizuje poziom nawodnienia, ketonów oraz witaminy C. Z kolei wariant U-Scan Calci śledzi poziom wapnia, pracę nerek oraz ryzyko wystąpienia rozwoju kamieni nerkowych. Urządzenia gromadzą dane i przesyłają je do aplikacji mobilnej za pośrednictwem Wi-Fi lub Bluetooth. Użytkownik w apce może łatwo sprawdzić uzyskane wyniki.

Warto wspomnieć, że podczas prezentacji na targach CES 2023 Withings wspomniało też o wkładzie do monitorowania zdrowia reprodukcyjnego – póki co wariant ten nie będzie jednak dostępny. Co więcej, francuska firma oczekiwała na zatwierdzenie sprzętu przez FDA jako urządzenie medyczne, ale teraz określa go już jako „produkt prozdrowotny”, przez co taki dokument nie jest koniecznością.

Cenę obu wariantów urządzenia ustalono na 349,95 euro (~ 1500 złotych). Sprzęt oferowany jest wraz z dwoma pakietami, które są automatycznie odnawiane. W praktyce oznacza to, że użytkownik będzie regularnie otrzymywał nowe wkłady i specjalny proszek czyszczący sprzęt.

Pakiet Proaktywny wyceniono na 99,95 euro (~ 420 złotych) i obejmuje od 2 do 4 testów w ciągu tygodnia. Z kolei pakiet Intensywny zakłada testowanie od 5 do 7 razy w ciągu tygodnia i kosztuje 179,96 euro (~ 760 złotych).

Nowy pakiet wkładów będzie wysyłany w zależności od wybranej przez kupującego częstotliwości testowania. Dla pakietu Proaktywnego dostępne są:

2 pomiary tygodniowo – około 3-miesięczny cykl stosowania wkładu,

3 pomiary tygodniowo – około 2,5-miesięczny cykl stosowania wkładu,

4 pomiary tygodniowo – około 2-miesięczny cykl stosowania wkładu.

Skoro już skupiliśmy się na domowej toalecie wspomnę, że niedawno jedna z amerykańskich firm opracowała sprzęt do domowej analizy stolca. Podobnie jak urządzenie Withings U-Scan, tak i czujnik Kohler Dekoda, montowany jest wewnątrz klozetu.