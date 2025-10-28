Ten smartfon będzie jeszcze lepszy niż flagowiec. Co szykują Chińczycy?

W połowie października zaprezentowane zostały flagowe smartfony Honor Magic 8 oraz Honor Magic 8 Pro. Ten drugi – będący następcą pod wieloma względami świetnego modelu Honor Magic 7 Pro – oferuje naprawdę sporo, ale wygląda na to, że chiński producent może szykować coś jeszcze lepszego. Najnowsze doniesienia sugerują, że czeka nas premiera smartfona Honor Magic 8 Ultra.
Nadciąga smartfon Honor Magic 8 Ultra. Ponoć
Honor Magic 8 Ultra ma pokazać, na jak wiele stać obecnie tego producenta – będzie to bezpośredni konkurent takich modeli jak Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra czy też Xiaomi 17 Ultra.
Według tych nieoficjalnych informacji, jego sercem będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a do wyświetlania obrazu oddelegowany zostanie zakrzywiony na każdej krawędzi panel LTPO OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1,5K. Poza tym specyfikacja ma zawierać także akumulator o pojemności 7000 mAh (lub większej) oraz system Android 16 z nakładką MagicOS 10.
Dwa razy 200 Mpix?!
Pierwsze skrzypce zagrają jednak – rzecz jasna – aparaty. Mówi się, że głównym sensorem będzie OmniVision OV50R o rozdzielczości 50 Mpix, a towarzystwa dotrzyma mu peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix, oferujący nawet 7-krotny zoom optyczny. Z wcześniejszych doniesień wynika, że ten ostatni dołączy do drugiego teleobiektywu 200 Mpix (ze standardowym zoomem 3x lub 3,7x). Niewykluczone, że do tego dojdzie jeszcze moduł ultraszerokokątny.
Podsumujmy, co (wydaje nam się, że) wiemy i zestawmy to ze specyfikacją aktualnych flagowców:
(Nieoficjalna) specyfikacja Honor Magic 8 Ultra vs Honor Magic 8 Pro vs Honor Magic
|Honor Magic 8
|Honor Magic 8 Pro
|Honor Magic 8 Ultra (nieoficjalna)
|Wyświetlacz
|6,58 cala,
LTPO OLED,
1256×2760 pikseli
|6,71 cala,
LTPO OLED,
1256×2808 pikseli
|6,7 cala,
LTPO OLED,
1,5K
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz)
|Pamięć
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|?
|Aparaty
|50 Mpix – główny,
64 Mpix – teleobiektyw 3x,
50 Mpix – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix
|50 Mpix – główny,
200 Mpix – teleobiektyw 3,7x,
50 Mpix – ultraszerokokątny;
przód: 50 Mpix
|50 Mpix – główny,
200 Mpix – teleobiektyw 7x,
200 Mpix – teleobiektyw 3,7x(?),
50 Mpix – ultraszerokokątny(?);
przód: ?
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 90 W
|7200 mAh,
ładowanie do 100 W
|7000(+?) mAh,
ładowanie do 120 W(?)
|Łączność
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|?
|System
|Android 16 (MagicOS 10)
|Android 16 (MagicOS 10)
|Android 16 (MagicOS 10)
|Wymiary i waga
|157,1×74×8 mm,
205 gramów
|161,2×75×8,3 mm,
219 gramów
|?
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|?
Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, premiery smartfona Honor Magic 8 Ultra doczekamy się na początku 2026 roku. Możliwe, że wraz z nim zadebiutuje jeszcze Honor Magic 8 Mini z topowym procesorem MediaTek Dimensity 9500, ale wyraźnie mniejszym wyświetlaczem (prawdopodobnie 6,3 cala).