Ten smartfon będzie jeszcze lepszy niż flagowiec. Co szykują Chińczycy?

W połowie października zaprezentowane zostały flagowe smartfony Honor Magic 8 oraz Honor Magic 8 Pro. Ten drugi – będący następcą pod wieloma względami świetnego modelu Honor Magic 7 Pro – oferuje naprawdę sporo, ale wygląda na to, że chiński producent może szykować coś jeszcze lepszego. Najnowsze doniesienia sugerują, że czeka nas premiera smartfona Honor Magic 8 Ultra.

Nadciąga smartfon Honor Magic 8 Ultra. Ponoć

Honor Magic 8 Ultra ma pokazać, na jak wiele stać obecnie tego producenta – będzie to bezpośredni konkurent takich modeli jak Oppo Find X9 Ultra, Vivo X300 Ultra czy też Xiaomi 17 Ultra.

Według tych nieoficjalnych informacji, jego sercem będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a do wyświetlania obrazu oddelegowany zostanie zakrzywiony na każdej krawędzi panel LTPO OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1,5K. Poza tym specyfikacja ma zawierać także akumulator o pojemności 7000 mAh (lub większej) oraz system Android 16 z nakładką MagicOS 10.

Dwa razy 200 Mpix?!

Pierwsze skrzypce zagrają jednak – rzecz jasna – aparaty. Mówi się, że głównym sensorem będzie OmniVision OV50R o rozdzielczości 50 Mpix, a towarzystwa dotrzyma mu peryskopowy teleobiektyw 200 Mpix, oferujący nawet 7-krotny zoom optyczny. Z wcześniejszych doniesień wynika, że ten ostatni dołączy do drugiego teleobiektywu 200 Mpix (ze standardowym zoomem 3x lub 3,7x). Niewykluczone, że do tego dojdzie jeszcze moduł ultraszerokokątny.

Podsumujmy, co (wydaje nam się, że) wiemy i zestawmy to ze specyfikacją aktualnych flagowców:

(Nieoficjalna) specyfikacja Honor Magic 8 Ultra vs Honor Magic 8 Pro vs Honor Magic

Honor Magic 8 Honor Magic 8 Pro Honor Magic 8 Ultra (nieoficjalna) Wyświetlacz 6,58 cala,

LTPO OLED,

1256×2760 pikseli 6,71 cala,

LTPO OLED,

1256×2808 pikseli 6,7 cala,

LTPO OLED,

1,5K Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; do 4,6 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki ? Aparaty 50 Mpix – główny,

64 Mpix – teleobiektyw 3x,

50 Mpix – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix 50 Mpix – główny,

200 Mpix – teleobiektyw 3,7x,

50 Mpix – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix 50 Mpix – główny,

200 Mpix – teleobiektyw 7x,

200 Mpix – teleobiektyw 3,7x(?),

50 Mpix – ultraszerokokątny(?);

przód: ? Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 90 W 7200 mAh,

ładowanie do 100 W 7000(+?) mAh,

ładowanie do 120 W(?) Łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC ? System Android 16 (MagicOS 10) Android 16 (MagicOS 10) Android 16 (MagicOS 10) Wymiary i waga 157,1×74×8 mm,

205 gramów 161,2×75×8,3 mm,

219 gramów ? Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 ?

Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, premiery smartfona Honor Magic 8 Ultra doczekamy się na początku 2026 roku. Możliwe, że wraz z nim zadebiutuje jeszcze Honor Magic 8 Mini z topowym procesorem MediaTek Dimensity 9500, ale wyraźnie mniejszym wyświetlaczem (prawdopodobnie 6,3 cala).