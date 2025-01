Nowy ciśnieniomierz Withings. BPM Vision to więcej niż zwykły mankiet

Targi CES 2025, zgodnie z panującymi trendami, przynoszą nam premiery inteligentnych urządzeń, które pomagają dbać o zdrowie. Dobrym przykładem jest Withings BPM Vision, czyli nowy smart ciśnieniomierz z przydatnymi funkcjami. Co więcej, firma pochwaliła się rozwiązaniem, które wprowadza możliwość otrzymania specjalnego raportu na temat zdrowia serca.

Co oferuje Withings BPM Vision?

Withings w kwestii inteligentnych urządzeń, których zadaniem jest zbieranie parametrów związanych ze zdrowiem użytkownika, może pochwalić się całkiem bogatym portfolio. Przykładowo w ofercie firmy znajdziemy wagę Withings Body Scan, bezkontaktowy termometr Withings Thermo, a także ciśnieniomierz Withings BPM Core.

Teraz do oferty dołącza kolejny ciśnieniomierz, aczkolwiek w przeciwieństwie do BPM Connect i BPM Core nie mamy podejścia „wszystko w mankiecie”. Zamiast tego producent zdecydował się rozdzielić poszczególne moduły, co powinno przełożyć się chociażby na łatwość odczytywania danych.

W przypadku Withings BPM Vision mamy oczywiście mankiet, ale ekran i wiele pozostałych elementów elektroniki znajduje się w oddzielnym module, który podczas pomiaru należy umieścić na stole lub innej powierzchni. Oczywiście nie zabrakło sporych rozmiarów wyświetlacza, który w założeniach ma charakteryzować się wysoką czytelnością.

Warto jeszcze dodać, że do wyboru mamy mankiety o obwodzie od 22 do 42 cm lub od 40 do 52 cm, co pozwala na dostosowanie ich do niemal każdego typu ramienia osoby dorosłej.

Urządzenie to zawiera również zestaw samouczków, które przeprowadzają użytkownika przez prawidłowe procedury pomiaru. Mamy również synchronizację danych poprzez Wi-Fi, więc są one trzymane w chmurze i możemy je przeglądać na innych urządzeniach. Z kolei obsługa do ośmiu profili pozwala na gromadzenie danych wielu użytkowników.

Funkcja Cardio Check-Up, czyli nowy sposób dbania o serce

Na uwagę zasługuje funkcja Cardio Check-Up, która również zadebiutowała na targach CES. Jej zadaniem jest zapewnienie informacji zwrotnych na temat zdrowia serca. Nie jest to po prostu raport wygenerowany przez algorytmy, ale dane, którym przyjrzał się certyfikowany kardiolog.

Użytkownik nie musi umawiać się i czekać na specjalistyczne wizyty. Porada kardiologa udzielana jest w ciagu 24 godzin, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Oprócz zestawu ważnych informacji możemy otrzymać też ostrzeżenie w razie ewentualnego wykrycia podejrzenia choroby serca.

Niestety, omawiana funkcja, która jak najbardziej powinna pomóc w dbaniu o zdrowie serca, początkowo będzie dostępna tylko w USA, Francji i Niemczech, aczkolwiek w przyszłości może się to zmienić.

Ciśnieniomierz Withings BPM Vision został wyceniony na 129,95 dolarów w USA i na tym rynku ma trafić do sprzedaży w kwietniu tego roku. Na informacje dotyczące premiery w Polsce musimy poczekać.