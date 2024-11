Withings ScanWatch Nova Brilliant z funkcją EKG dostępny w sprzedaży

Withings ScanWatch Nova Brilliant to kolejny inteligentny zegarek, który m.in. sprawdzi, jak pracuje Twoje serce i będzie całodobowo śledził temperaturę. Urządzenie zostało po raz pierwszy pokazane we wrześniu, jednak teraz w końcu trafiło do oficjalnej sprzedaży na całym świecie. Możesz zamówić je również do Polski.

ScanWatch Nova Brilliant to kolejny smartwatch w portfolio firmy Withings

Choć sprzęt pokazano już we wrześniu 2024 roku podczas targów IFA, dopiero teraz trafił do oficjalnej sprzedaży. Urządzenie jest bardzo podobne do modelu Withings ScanWatch Nova, o którym możecie sporo dowiedzieć się z recenzji opublikowanej na łamach Tabletowo. Jest jednak kilka istotnych zmian w designie tej nowości.

Nowe wydanie smartwatcha zostało wykończone szkłem szafirowym i obudową ze stali nierdzewnej. Zegarek jest produkowany w dwóch wariantach kolorystycznych – Titanium-Grey oraz Gold i uznawany jest za nieco bardziej elegancką wersję. Nowość oferuje zmienioną tarczę – tym razem jest ona biała, a nie czarna, a jej średnicę zmniejszono z 42 do 39 milimetrów. Producent proponuje także więcej rodzajów pasków – oprócz wersji skórzanych, z PET i metalowych w ofercie znalazła się również opcja Milanese.

Funkcjonalność i cena Withings ScanWatch Nova Brilliant

ScanWatch Nova Brilliant oferuje te same funkcje, co jego poprzednik. Zegarek wyposażono w czujnik PPG Gen 3, moduł temperatury TempTech24/7 oraz czujnik PowerSense trzeciej generacji. Urządzenie zapewnia też krokomierz, licznik spalonych kalorii, monitoring snu i stresu, tętna, pomiar czasu aktywności czy tworzy raporty z treningu. Sprzęt całodobowo śledzi również temperaturę i jej zmienność, a także poziom tlenu we krwi.

Nowość zajmie się też monitorowaniem zdrowia serca użytkownika, w tym śledzeniem średniego tętna, wykrywaniem i powiadamianiem o zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu oraz nieregularnym rytmie pracy serca, a nawet o wystąpieniu migotania przedsionków.

ScanWatch Nova Brilliant (źródło: Withings)

ScanWatch Nova Brilliant cechuje się wodoodpornością do 5 ATM, podczas gdy poprzedni model wyróżniał się klasą 10 ATM. Smartwatch może pracować na jednym ładowaniu nawet przez 30 dni. Inteligentny zegarek łączy się z aplikacją, za pomocą której użytkownik może przejrzeć zarejestrowane pomiary.

ScanWatch Nova Brilliant (źródło: Withings)

Withings ScanWatch Nova Brilliant został wyceniony na 599,95 euro (równowartość około 2610 złotych). Cena jest zaem taka sama jak modelu Withings ScanWatch Nova.