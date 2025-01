Lustro Withings Omnia to pomysł rodem z Cyberpunka

Czy oglądając filmy dziejące się w odległej przyszłości nie zastanawiało Was, kiedy faktycznie taka technologia pojawi się w prawdziwym życiu? Okazuje się, że na inteligentnego asystenta w lustrze nie będziemy czekać dekadami.

Smart lustro + sztuczna inteligencja

Czytelnicy Tabletowo powinni kojarzyć Withings – to firma specjalizująca się w smart urządzeniach skupionych na naszym zdrowiu. W naszym serwisie możecie znaleźć m.in recenzję wagi Body Scan, smartwatcha Scanwatch Nova czy bezkontaktowego termometru Thermo. Nowy pomysł to jednak sprawa o wiele większego kalibru.

W skrócie – Withings Omnia to lustro wykonujące skan naszego ciała w 360 stopniach. Wraz z podstawą mierzącą naszą masę, całość potrafi zbierać szczegółowe dane dotyczące naszego zdrowia związane z sercem, płucami czy wagą. Wszystkie informacje są podawane na wyświetlaczu wbudowanym w lustro.

Oprócz tego przewidziany jest głosowy asystent oparty na AI podpowiadający, jak poprawić wyniki zdrowotne, a dodatkowym atutem ma być możliwość wysłania danych do wykwalifikowanych specjalistów.

Oczywiście Omnia nie jest cudowną maszyną i nie wszystkie dane może zbierać samodzielnie. Withings przewiduje, że informacje dotyczące snu czy serca będą dostarczane przez smartwatch.

Withings Omnia (źródło: Withings)

Kiedy Withings Omnia trafi na rynek?

Choć wyświetlacze wbudowane w lustra czy inteligentne wagi nie są niczym nowym na rynku, to połączenie kilku urządzeń w jeden, spójny ekosystem, odpowiedzialny za analizę naszego zdrowia, brzmi naprawdę obiecująco.

Niestety, nie wiemy, kiedy przyszłość przedstawiona na stronie producenta i na materiałach wideo się zmaterializuje. Withings Omnia to produkt w fazie proof of concept – na tym etapie producent prezentuje eksperymentalną wersję urządzenia, udowadniając jedynie, że jest to możliwe do wykonania. Po drodze firma będzie musiała wdrożyć bezpieczną integrację z AI czy uzyskać ocenę kliniczną, aby sprzedawać swój produkt.

Póki co musimy zadowolić się faktem, że niektóre funkcje zaprezentowane w Omnii powinny trafić do mobilnej aplikacji Withings w tym roku.