Laboratorium w domowym klozecie. Stolec może dużo powiedzieć o człowieku

Amerykańska firma stworzyła nowy sprzęt, który sprawia, że domowa muszla klozetowa staje się prawdziwym (choć ograniczonym) laboratorium. To urządzenie ma sporo „wyczytać” ze stolca użytkownika.

Ten sprzęt wyczyta ze stolca ważne informacje o zdrowiu

Na nadgarstkach coraz większej liczby osób dostrzegam opaski fitness, smartwatche albo inteligentne pierścienie, takie jak np. Samsung Galaxy Ring. Urządzenia te stale monitorują aktywność fizyczną, a także analizują tętno i inne podstawowe parametry zdrowia, „wyczytane” z nadgarstka bądź palca. Pomiary te – choć niezwykle istotne – nie są jednak wszystkim, co można śledzić we własnym zakresie, aby zachować zdrowy styl życia.

Firma Kohler opracowała kolejny sprzęt, który ma jeszcze lepiej pomóc w monitorowaniu stanu zdrowia. Tym razem nie jest to jednak urządzenie typu wearable, a czujnik, mający uczynić łazienkę zintegrowanym centrum zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kohler Dekoda (źródło: Kohler)

Dekoda nazywana jest przez producenta monitorem zdrowia. Głównym zadaniem tego sprzętu jest przeprowadzanie analizy zawartości muszli klozetowej. Mówiąc wprost – czujnik ten sprawdza stolec użytkownika, dzięki czemu ocenia poziom nawodnienia organizmu oraz stan jelit. Ponadto urządzenie ma wykrywać krew w stolcu, co mogłoby wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne.

Domowe laboratorium do analizy stolca

Kohler Dekoda montowany jest do boku muszli za pomocą prostego mechanizmu zaciskowego – wewnątrz pozostaje tylko niewielka część urządzenia z sensorem wykorzystującym do analizy spektroskopię. Producent wspomina, że sprzęt nie będzie działał w toaletach z ograniczonym dostępem do światła. Wraz z czujnikiem użytkownik zostaje wyposażony w magnetyczną ładowarkę oraz specjalny pilot ścienny.

Kohler Dekoda (źródło: Kohler)

Na pilocie umieszczono skaner linii papilarnych, aby skutecznie weryfikować poszczególnych użytkowników, właściwie przypisać ich dane o stolcu oraz zapewnić prywatność. Wszelkie dane, w tym częstotliwość wypróżnień, konsystencja oraz kształt stolca, przekazywane są do aplikacji mobilnej.

Kohler twierdzi, że czujnik Dekoda w ciągu kilku dni może:

pomóc w określeniu poziomu nawodnienia organizmu,

zaproponować zmiany w diecie, aby poprawić trawienie lub wchłanianie składników odżywczych,

zasugerować potrzebę konsultacji lekarskiej.

Czujnik do analizy stolca Kohler Dekoda – cena, dostępność i abonament

Czujnik Kohler Dekoda póki co jest oferowany w przedsprzedaży za 599 dolarów (~2185 złotych). Wysyłka ma rozpocząć się od 21 października 2025 roku i jest dostępna wyłącznie na terenie USA.

Dane gromadzone są w aplikacji dostępnej na iOS, aczkolwiek ma być ona wkrótce dostępna również na Androida. Korzystanie z programu wymaga jednak opłacania abonamentu Kohler Health za 6,99 dolarów miesięcznie (~25 złotych) lub 70 dolarów rocznie (~255 złotych) dla użytkowników indywidualnych.

Z kolei w planie rodzinnym, przeznaczonym dla maksymalnie 5 użytkowników, koszt abonamentu wynosi 12,99 dolarów miesięcznie (~50 złotych) lub 130 dolarów rocznie (~475 złotych).

Kohler Dekoda (źródło: Kohler)

Warto wspomnieć, że to kolejna ciekawa propozycja z dziedziny inteligentnego domu. Niedawno wspominaliśmy o smart toalecie CleanWave Breeze 700. Wygląda na to, iż czujnik do analizy kału mógłby być jej ciekawym uzupełnieniem.