Najlżejsza kamera Insta360. Pozwala na wiele

Kamera Insta360 X4 Air przedstawiana jest jako lekkie i proste w obsłudze, a przy tym funkcjonalne i oferujące wysoką jakość urządzenie dla podróżników, vlogerów, sportowców i innych użytkowników, lubiących opowiadać historie obrazem.

Oto Insta360 X4 Air – kamera stawiająca swobodę na pierwszym miejscu

Waży tylko 165 gramów, a umożliwia nagrywanie 360-stopniowych filmów w rozdzielczości 8K. Kamera Insta360 X4 Air została w tym celu wyposażona w dwa sensory w formacie 1/1,8 cala, zaawansowany procesor obrazu oraz pakiet funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Wśród nich znajduje się algorytm AdaptiveTone, który analizuje światło z obu obiektywów niezależnie, równoważąc jasność i kolory. Producent chwali się też wyższą ostrością i żywszymi barwami w porównaniu do standardowego modelu X4.

Jeśli chodzi o nagrania w klasycznej formie, to urządzenie pozwala na osiągnięcie jakości 4K/60fps lub 8K/30fps z aktywnym HDR. Jest też automatyczny tryb portretowy i tryb nocny, a całość uzupełnia ulepszona redukcja szumów. Do tego dochodzi jeszcze stabilizacja obrazu FlowState. Ciekawostką jest funkcja InstaFrame, która pozwala równocześnie nagrywać płaski film do natychmiastowego udostępnienia, a równocześnie zapisuje pełną, 360-stopniową perspektywę.

Pomimo niewielkich gabarytów, kamera zyskała na trwałości względem modelu X4. Ma być dwa razy bardziej odporna na upadki, jak również wodoodporna na głębokości do 15 metrów. Warto także wspomnieć o obsłudze gestów – można na przykład rozpocząć nagrywanie jednym ruchem kijka albo uruchomić wyzwalacz, wykonując ruch dłonią przed obiektywem. Kolejnym atutem jest czas pracy, sięgający 88 minut przy nagraniach 8K/30fps, a wisienką na torcie – szybka edycja materiału.

Ile kosztuje kamera Insta360 X4 Air?

Kamera Insta360 X4 Air jest już dostępna w sprzedaży, także na polskim rynku. Standardowy zestaw został wyceniony na 1799 złotych i poza urządzeniem zawiera jedynie przewód, ściereczkę i etui. Opcjonalnie można zdecydować się na zakup zestawu Starter, wzbogaconego o niewidoczny kijek do selfie, osłonę obiektywu i dodatkowy akumulator – jego cena wynosi 1949 złotych.

Kamera Insta360 X4 Air ma stanowić optymalne rozwiązanie dla osób ceniących sobie swobodę. Jeśli zaś priorytetem jest jakość i jak najszersze możliwości, to użytkownikom poleca się zaprezentowana w kwietniu kamera Insta360 X5, którą aktualnie można kupić za 2249 złotych.