YouTube wprowadza niewielką, ale uroczą nowość

YouTube postanowił nadać nieco więcej życia przyciskowi „kciuka w górę”. Pojawiło się 20 nowych animacji.

Nowe animacje na YouTube

Do użytkowników trafia właśnie nowy odtwarzacz YouTube, który przeszedł spore odświeżenie wyglądu. To jednak nie koniec nowości. Firma przygotowała również małą niespodziankę, która pojawia się przy wybranych filmach, gdy widz naciśnie na przycisk polubienia.

Otóż w przypadku filmów z określonych kategorii, użytkownik zobaczy specjalnie przygotowaną animację związaną z konkretną tematyką filmu. Przykładowo – przy teście samochodu będzie to animacja koła, przy muzyce pojawią się nuty, przy filmie o piłce nożnej wyświetli się animowana piłka, a miłośnicy oglądania filmów ze zwierzakami zobaczą niewielką głowę kota lub psa.

Wszystkich obsługiwanych kategorii, a więc także animacji, jest 20. Lista przedstawia się następująco: motoryzacja, nauka, muzyka, film, podróże, koszykówka, futbol amerykański, krykiet, piłka nożna, baseball, tenis, gotowanie, kot, pies, komedia, horror, miłość, romans, thriller i telewizja.

Jeśli nie chcecie spędzać czasu na własnoręcznym sprawdzeniu wszystkich dostępnych animacji, z pomocą przychodzi Andreas Storm. Przygotował on na platformie X zestawienie tego, co pojawia się teraz po kliknięciu na „kciuka w górę”.

There are even more pic.twitter.com/F7PZQzydrc — Andreas Storm (@avstorm) October 28, 2025

Zdecydowanie nie jest to duża zmiana, która ma wpływ na korzystanie z platformy. Jednak ten niewielki dodatek jest całkiem uroczy. Szczególnie dla osób, które lubią różnego typu easter eggi.

Dodam, że ja jestem fanem takich smaczków zaszytych w oprogramowaniu, usługach i urządzeniach. Lubię ich szukać w smartfonach, komputerach, aplikacjach, systemach operacyjnych, a ostatnio również w nowoczesnych i skomputeryzowanych samochodach.

Co jeszcze słychać na YouTube?

Owszem, YouTube może pochwalić się ogromna bazą użytkowników, ale mimo tego nie zamierza stać w miejscu. Co więcej, często możemy usłyszeć o nowych funkcjach czy planowanych zmianach.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że YouTube cofnie bana w wybranych sytuacjach. Ponadto YouTube pomoże kontrolować czas spędzany na oglądaniu Shortów, a także YouTube wprowadzi nową sekcję, która będzie skupiona na wspieraniu młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego i zagadnień związanych z dobrym samopoczuciem.