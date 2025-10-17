Ważna wiadomość dla użytkowników Android Auto

Użytkownicy Android Auto – mamy dla Was ważną wiadomość. Google wreszcie zaczęło egzekwować nowe wymogi wobec smartfonów korzystających z samochodowego systemu. Sprawdź, czy nie stracisz dostępu do swoich ulubionych funkcji.

Masz smartfon z tym systemem? Android Auto już nie będzie na nim dostępny

W lipcu 2024 roku Google poinformowało, że Android Auto nie będzie już dostępny na smartfonach z systemem starszym niż Android 9.0 Pie. Wcześniej takie zmiany zapowiedziano w 2022 roku. Co ciekawe, choć wymóg został oficjalnie zaanonsowany latem zeszłego roku, dotychczas nie egzekwowano go od użytkowników. Minął więc ponad rok i dopiero najnowsza aktualizacja beta podnosi wymóg posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android 9.0 Pie lub nowszym.

Przedstawiciele Android Authority w plikach APKMirror przeznaczonych dla systemu Android Auto 15.5 zauważyli wymóg posiadania urządzenia z Androidem 9.0 lub nowszym. System ten jest wymagany, aby móc dołączyć do programu beta. Podobny zapis wdrożono także do sklepu Google Play.

Nie wiadomo, dlaczego Google zwlekało tak długo z podwyższeniem tego wymogu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według ostatnich danych, udostępnionych przez technologicznego giganta, zaledwie 1% wszystkich urządzeń opartych na Androidzie korzysta z wersji 8.0, a tylko 3% z Android 8.1.

Android Auto 15.5 w wersji beta jest już dostępny dla użytkowników. Wersja stabilna najprawdopodobniej pojawi się w ciągu najbliższych tygodni.

Wiele zmian i sporo błędów w systemie samochodowym Android Auto

W ostatnim czasie Google dość często uzupełnia funkcjonalność systemu Android Auto. Użytkownicy mogą korzystać z ulepszonej aplikacji Spotify wprost na wbudowanym ekranie samochodowym oraz wdrożonej niedawno funkcji Jam. Ponadto latem 2025 roku Google uczyniło Androida Auto nieco bardziej kolorowym.

Choć Android Auto jest niezwykle przydatny, warto wspomnieć, iż aktualizacje przynoszą irytujące błędy. W ciągu ostatnich miesięcy wielu użytkowników zgłaszało, że ikony i całe aplikacje wyświetlane na samochodowym ekranie multimedialnym są przesadnie powiększone, a niektóre ikony czy elementy interfejsu zajmują cały ekran.

Z kolei część użytkowników, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się na zainstalowanie aktualizacji Android Auto do wersji 15.2, żałuje tej decyzji i zgłasza problemy z widżetem Quick Controls.