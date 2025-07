Spotify w Android Auto jest teraz odczuwalnie lepszą aplikacją

Nowa wersja Spotify, która już trafia do użytkowników Android Auto, wprowadza szereg odczuwalnych zmian. Do tego dochodzi przydatna funkcja.

Odświeżony wygląd Spotify w Android Auto

Podczas tegorocznego Google I/O przedstawiony został nowy projekt aplikacji muzycznych w Android Auto. Część z pokazanych wówczas pomysłów trafia właśnie do kierowców wraz z najnowszą aktualizacją Spotify. W założeniach korzystanie z aplikacji na ekranie samochodu ma stać się wygodniejsze.

Wśród zmian należy wymienić poprawioną widoczność sekcji Pobrane w Bibliotece. Kierowca powinien więc szybciej znaleźć utwory, które ma zapisane w pamięci smartfona, co może przydać się w lokalizacjach ze słabym zasięgiem. Pojawił się nowy skrót wyszukiwania w prawym dolnym rogu, który przenosi użytkownika do dedykowanej strony z wyszukiwarką.

Dodano też szereg mniejszych usprawnień i zmian w wyglądzie. Oczywiście nie mamy do czynienia z wizualną rewolucją, ale odświeżony interfejs zauważy chyba każdy.

Funkcja Spotify Jam w Android Auto

Pod koniec maja mogliśmy usłyszeć, że funkcja Spotify Jam zawita do Android Auto. Nie było wówczas pewne, kiedy dokładnie to nastąpi. Najwidoczniej wdrożenie tego rozwiązania zaplanowano na początek lipca, bowiem wraz z nową aktualizacją użytkownicy otrzymują do niego dostęp.

Gospodarzem jest osoba, której smartfon jest sparowany z samochodem, czyli prawdopodobnie kierowca. Pozostali pasażerowie dołączają poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlanego na ekranie samochodu. Po dołączeniu mogą rozpocząć wspólne tworzenie kolejki utworów, które będą następnie odtwarzane. W każdej chwili możliwe jest usunięcie gościa – przykładowo, gdy okaże się, że ma wyjątkowo słaby gust muzyczny.

Koniec więc z prośbami pasażerów o odtworzenie konkretnego utworu, albumu czy wykonawcy. Kierowca wreszcie będzie mógł bardziej skupić się na drodze, a nie na byciu DJ-em w samochodzie. Warto dodać, że funkcja nie jest zupełnie nowym pomysłem. Podobna opcja jest już dostępna chociażby w przypadku Apple Music w Apple CarPlay.

Serwis 9to5Google zauważa, że przedstawione zmiany najpewniej wprowadzane są wraz z aplikacją Spotify w wersji 9.0.58.596, która jest już dostępna do pobrania w Google Play. Wypada dodać, że w przypadku Android Auto niedawno Google rozpoczęło proces udostępniania wersji 14.7.